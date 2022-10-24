قال الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات المؤسسية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) وليد الخشتي، ان رعاية الشركة للمباراة الدولية الودية التي تجمع منتخبي مصر وبلجيكا في الساعة الـ 6 من مساء يوم 18 نوفمبر المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي، تأتي حرصا على دعمها لمختلف الأنشطة الشبابية والرياضية، مثلما تمت رعاية الدوري الكويتي لكرة القدم.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إيدو» مؤيد الشهاب، في المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في قاعة المؤتمرات بستاد جابر، أن الشركة عملت على تنظيم المباراة منذ 6 أشهر مضت بالتنسيق والتعاون مع مجلسي إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق والحالي.



وأوضح الشهاب أنه وفقا للعقد المبرم مع الاتحادين المصري والبلجيكي سيشارك المنتخبان بكامل نجومهما، مبينا ان الاتحاد البلجيكي فضل المنتخب المصري على نظيره الجزائري، كونه يشارك في مجموعة تضم المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 الذي تنظمه دولة قطر.



وأشار إلى أن المنتخبين البلجيكي والمصري سيصلان يومي 15 و16 نوفمبر على التوالي.



وبين الشهاب أنه سيتم نقل المباراة على محطات تلفزيونية مصرية وبلجيكية، بالإضافة الى أكثر من 100 دولة اخرى، على أن يتضح الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.



وشدد الشهاب على أن هذه المباراة ستكون باكورة لمباريات عالمية ستقام في الكويت، منها مباراة أخرى للمنتخب المصري مع منتخب عالمي في العام المقبل، موضحا انه كان هناك نية لاستضافة كأس السوبر الفرنسي لمدة ثلاث سنوات لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.



واختتم الشهاب كلامه مؤكدا على أن شركة ايدو ستعمل كل ما في استطاعتها لتنظيم مباريات عالمية من اجل إسعاد جماهير الكرة الكويتية.



من جانبه أكد الأمين العام المساعد للاتحاد الكويتي لكرة القدم لشؤون المسابقات د.صالح المجروب أن الاتحاد يتشرف بالمشاركة في هذا الحدث، وسيكون هناك المزيد من التعاون مع الشركة المنظمة للقاء.



وأعرب المجروب عن أمنيته بنجاح المباراة على أرض الكويت فنيا وتنظيميا وجماهيريا.



بدوره، أعلن مدير عام شركة «ربيل» جاسم جاسم أن التذاكر سيتم طرحها على الموقع الإلكتروني (www.matchworldgroup.com) وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين، مضيفا أن أسعار التذاكر تبدأ من 10 دنانير.



من جهته، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالخطوط الجوية الكويتية خالد البستان إن الشركة يسعدها بأن تكون الناقل الرسمي لمباراة المنتخبين المصري والبلجيكي، والمساهمة في نجاح اللقاء.