يحيى حميدان



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أن «الأحمر والأسود» سيشهد تغييرات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك لتعزيز قوة الفريق.



وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن المدرب هاني الصقر يسعى إلى إضافة وإتاحة المزيد من الخيارات لقائمة خيطان، وهناك الكثير من العمل أمامنا للانتهاء من العديد من النقاط.



وأشار إلى أن خيطان هذا الموسم لم يحقق سوى فوز واحد وكان جراء قلب خسارته من برقان إلى فوز بقرار من اتحاد الكرة، وهذا الأمر لا يرضينا وله أسبابه بالتأكيد بعد ما كان «الأحمر والأسود» أكثر الفرق تأثرا من قرارات العقود والاحتراف ورحيل أفضل لاعبيه للفرق الأخرى.



وبين الملا أن خيطان يركز حاليا على لقاء برقان يوم 9 نوفمبر المقبل في الجولة السابعة من دوري «زين» للدرجة الأولى قبل التوقف لكأس العالم، مؤكدا أن الفوز سيكون هدفنا لعدم الابتعاد عن فرق المقدمة.