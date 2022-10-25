أعلنت «أسيكو المجموعة» عن تزكية مجلس الإدارة عماد عبدالله العيسى ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أسيكو للصناعات»، خلفا لوزير التجارة والصناعة الحالي في الكويت مازن الناهض، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، علما بأن عماد العيسى قد تولى قبل ذلك منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة التدقيق، منذ 30 مايو 2021.



وعليه، ستبدأ مهام العيسى، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، مباشرة بعد تاريخ 20 أكتوبر الجاري، آخذا على عاتقه قيادة المجلس لتطوير استراتيجية سديدة تتفق مع رؤية الشركة، وتطبيقها من خلال توجيه الإدارة التنفيذية نحو مسار عمل يحقق الأهداف المرجوة منها، بما يضمن نمو حقوق المساهمين وتعزيز العلاقات المرتبطة بالمصالح العملية والإدارية للشركة، حيث أتت تزكية عماد العيسى، استنادا إلى سجله الناجح والمستمر في تحقيق نتائج استثنائية، فيما يتعلق بتعزيز مستوى الربحية والإيرادات، ورفع الأداء التشغيلي.



ويمتلك عماد العيسى ما يزيد على 35 عاما من الخبرة الواسعة في العديد من المجالات، بما يشمل إدارة الصفقات وعمليات الدمج والاستحواذ وبيع الشركات والاستحواذ عن طريق الاقتراض، وكذلك التحاليل المالية وإعادة هيكلة الشركات. وخلال مسيرته العملية الطويلة، تقلد العيسى عضوية مجالس إدارات عدة ومناصب قيادية مرموقة في مختلف القطاعات - بما في ذلك القطاع الاستثماري والعقاري والفندقي - شاغلا كلا من منصب الرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت، ومنصب المدير العام لشركة «عقار» للاستثمارات العقارية، ومنصب نائب رئيس إدارة الأصول في «المجموعة الخليجية للمال»، كما عمل بمنصب مدير إدارة الاستثمار شركة عقارات الكويت.



والجدير بالذكر أيضا أن العيسى حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال/تمويل، سنة 1985، من جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك بالولايات المتحدة الأميركية.