استقبل رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي بمقر الاتحاد أول من أمس، سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل مافروس، حيت تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية وتشجيع الفرص الاستثمارية.



من ناحيته، أكد مافروس أن جمهورية قبرص تسعى إلى زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين الكويت وجمهورية قبرص والذي وصل حجمه في 2021 إلى 9 ملايين يورو لصالح قبرص وكانت صادرات الكويت بعض المنتجات النفطية المحدودة.



بدوره، أشاد السلمي بالجهود المبذولة من الهيئات الرسمية في البلدين لتطوير العلاقات وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتعاون وتعزيز التنسيق بجميع المجالات وتبادل المعلومات في شهر يناير 2022. هذا، وتم في السنوات السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتي وصلت إلى 15 اتفاقية لتسير العلاقات الثنائية بين البلدين.



ومن مركز اتحاد شركات الاستثمار، قدم السفير القبرصي مافروس دعوة الى الشركات الاستثمارية، عبر رئيس الاتحاد صالح السلمي، للمشاركة في الملتقى الاستثماري القبرصي الأول في الكويت بعنوان «قبرص: بوابتك إلى أوروبا» يوم الاثنين 31 الجاري، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية القبرصية.



هذا، وسلط السفير القبرصي الضوء على أهداف الملتقى، ومنها أهمية الموقع الاستراتيجي للجمهورية القبرصية الذي يتيح الوصول الى الأسواق الأوروبية والأفريقية والنظام الضريبي الأكثر ملاءمة في الاتحاد الأوروبي. وأعلن السفير القبرصي أن تنظيم هذا الحدث سيكون تحت رعاية الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار INVEST CYPRUS، وتمنى على الاتحاد توجيه الدعوات إلى كافة شركات الاستثمار الأعضاء في الاتحاد لحضور هذا الملتقى. وسيطرح الوفد القادم كافة الفرص والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الكويتي.