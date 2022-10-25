الحربي: هدفنا الاستفادة من تكنولوجيا اليوم لتوفير خدمة غير منقطعة وثابتة طوال الوقت



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فوزها بجائزتـي تميــز من وكالتين دوليتيــن منفصلتيــــن متخصصتين في مجال استمرارية الأعمال والإدارة والتخطيط، حيث حصلت stc على «Business Continuity Global Award» من (CIR) خلال حفل توزيع جوائز استمرارية الأعمال السنوي الرابع والعشرين والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك جائزة «Most Effective Recovery 2022» في حفل توزيع جوائز BCI الشرق الأوسط.



وفي بيان لها، ذكرت stc ان فوزها بالجائزتين جاء بعد أن استعرضت الشركة خطواتها لتنفيذ خطة استمرارية الأعمال ومدى مرونتها التنظيمية في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث غير المتوقعة. وأشارت إلى أن جوائز استمرارية الأعمال التي حصلت عليها هي بمنزلة شهادة على مدى فاعلية ومرونة خطة الشركة، والتي تم تفعيلها على عدة مستويات بما في ذلك خلال جائحة COVID-19.



وأضافت: حصلنا على الجائزتين بعد عملية فحص وتقييم صارمة نفذتها وكالات التقييم الدولية، اشتملت على مراجعة لخططها التحضيرية لسيناريوهات مواجهة الكوارث المختلفة، الأمر الذي مكنها من مواصلة عملياتها التشغيلية خلال السنوات الماضية، فقد أظهرت تلك الجوائز قدرة stc على امتصاص الصدمات المفاجئة، مثل وباء كوفيد- 19، حيث ساهم تنفيذ الخطط الفعالة للعمل عن بعد، في الحفاظ على أداء الشبكة وقدرتها على الاستمرار وضمان سير العمليات التجارية بسلاسة.



وتعليقا على الجوائز، قال م.مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc: تعكس الجوائز التي حصلنا عليها قوة ومرونة خططنا لاستمرارية الأعمال والتي تم اختبارها على أعلى المستويات منذ بداية الوباء.



وتابع: في stc، نؤمن بأنه من الضروري تنفيذ خطط استدامة لاستمرارية الأعمال تكون قابلة للتكيف مع مختلف السيناريوهات والظروف لاسيما خلال الكوارث المختلفة. وقد سمحت الخطط المدروسة من تكنولوجيا اليوم بتقديم أفضل خدمة اتصال ودون انقطاع وذلك بمواصلة تقديم نفس جودة الخدمة لعملائنا خلال فتره أثارت تحديات عالمية.



وأضاف الحربي: عندما يتعلق الأمر باستمرارية الأعمال، فإن هدفنا ليس فقط التخطيط الإستراتيجي للكوارث المفاجئة، ولكن أيضا الاستفادة من تكنولوجيا اليوم لتوفير خدمة غير منقطعة وثابتة طوال الوقت. وبصفتنا مزود للاتصالات والحلول الرقمية، فإننا نقدر بشكل كبير الدور الحيوي الذي نلعبه كمزود لقنوات الاتصال المختلفة لعملائنا الكرام. وبالنظر إلى هذا الدور، من الضروري أن نواصل تعزيز وتطوير خدماتنا وحلولنا الرقمية لضمان استمرار تشغيل خطوط الاتصال.



وبهذه المناسبة، تقدم الحربي بالشكر إلى فريق إدارة المخاطر والجهات المنظمة على مراجعتهم الدؤوبــــة والمتعمقـــة لإستراتيجية استمرارية الأعمال في الشركة.