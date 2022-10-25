في حين تشتهر سلسلة هواتف هواوي nova 10 بتقنية الكاميرا الأمامية المبتكرة والشحن السريع وميزات الترفيه، فإنها تأتي أيضا مع ميزات الجهاز الفائق Super Device المبتكرة.



فمع ظهور العمل المتنقل، يحتاج المزيد من المستخدمين إلى مزيد من الراحة عند العمل في المنزل أو في المكتب أو في المقاهي أو حتى عند العمل عن بعد من خارج البلاد.

نتيجة لذلك، يريد المستخدمون قابلية أكبر للتنقل عندما يتعلق الأمر بأجهزة العمل والترفيه الخاصة بهم. في حين سهلت الاتصال الأكثر ذكاء وتنوعا، تأتي سلسلة هواتف nova 10 مزودة بميزة HUAWEI Share التي تتيح للمستخدمين مشاركة الملفات والبيانات عبر أجهزة هواوي المختلفة.



من خلال ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration المتوافرة على هواتف nova 10 وnova 10 Pro، يمكن للمستخدمين جمع أنشطة الحاسوب المحمول، والهاتف، والجهاز اللوحي في شاشة مركزية واحدة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين توصيل جهاز HUAWEI MatePad اللوحي وهاتفهم عن طريق سحب رمز MatePad إلى رمز HUAWEI nova 10. بمجرد الاتصال، سيتمكن المستخدمون من إجراء المكالمات والدردشة ومشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح الصور من الهاتف على شاشة الجهاز اللوحي.

وبالمثل، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات المخزنة على الهاتف الذكي مباشرة من الحاسوب المحمول دون الحاجة إلى أي كبلات.

بمجرد توصيل الحاسوب المحمول والهاتف، يمكن للمستخدمين ببساطة سحب وإفلات مقاطع الفيديو أو الصور من معرض الوسائط بهاتفهم على الحاسوب للتحرير والنقر بزر الماوس الأيمن لحفظ الملفات على هواتفهم.



والآن، يمكن للرحالة الرقميين ومنشئي المحتوى أن يسعدوا لأنهم سيتحررون من إزعاج أسلاك الـ HDMI وكابلات USB المتعددة.

يمكن لهواتفهم أن تصبح أيضا كمحركات أقراص محمولة خارجية لأجهزة الحواسيب الخاصة بهم نظرا لأن عمليات نقل الملفات ممكنة من خلال إجراءات السحب والإفلات البسيطة. علاوة على ذلك، تتيح ميزة Drag to Connect للمستخدمين توصيل الأجهزة معا بطريقة أكثر سهولة مما يجعل الاتصال مرئيا وملموسا.