أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» عن نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر، حيث قفزت الشركة بصافي أرباحها بنسبة 144% لتبلغ 32.8 مليون دينار، مقارنة بـ 13.4 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، وبلغت الأرباح الموحدة للسهم 65 فلسا، مقارنة بـ 27 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة من 2021.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن أرباحها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2022، استمدت دعما قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من «Ooredoo - الكويت» و«Ooredoo - تونس» و«Ooredoo - الجزائر» و«Ooredoo - فلسطين» و«Ooredoo - المالديف».



ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 4% إلى 464.8 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 448.5 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والإيرادات القياسية في فلسطين وتحسنا في الأداء في جزر المالديف مقارنة بالسنة السابقة والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.



وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 172.6 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 161.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2021.



وارتفعت قاعدة العملاء الموحدة لتصل الي 24.7 مليون عميل في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 23.9 مليون عميل لنفس الفترة من 2021.



نتائج قوية



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «حققت الشركة نتائج قوية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مدفوعة بإيرادات قياسية في فلسطين وتحسنا في الأداء في الكويت والمالديف مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب نمو جيد في السوقين التونسي والجزائري، بالعملة المحلية».



وأضاف: «ارتفاع الإيرادات الموحدة 4% جاء مدعوما بهامش قوي للدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغ 37%، حيث ارتفع الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7%، من 161 مليون دينار إلى 173 مليون دينار خلال الفترة».



وأشار الى أنه في الكويت، ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 177 مليون دينار، كما ارتفع الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليبلغ 53 مليون دينار، وتجدر الإشارة إلى أن التحسن قد تحقق إلى حد كبير من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية في كافة أنشطة الأعمال، الأمر الذي أدى إلى نمو قاعدة العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 2.7 مليون.



وارتفعت إيرادات «Ooredoo تونس» بالعملة المحلية، بنسبة 2% وبلغ حجم قاعدة العملاء 7.2 ملايين في 30 سبتمبر 2022، وفي الجزائر، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% بالعملة المحلية،



أما في فلسطين، فقط ارتفعت الإيرادات إلى 27 مليون دينار، أي بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، كما سجل الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعا قويا بلغ 8% ليصل إلى 10 ملايين دينار، مدفوعا بتحسن واضح في الكفاءة التشغيلية في كافة أوجه أعمال الشركة.



وختاما، سجلت «Ooredoo المالديف» ارتفاعا بنسبة 10% في الإيرادات التي وصلت إلى 28 مليون دينار وارتفع حجم قاعدة عملائها إلى 375 ألف عميل.



واختتم آل ثاني تصريحه، قائلا: «نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لأوريدو في جميع أنشطة أعمالنا، ويسعدنا أن نرى أن جهودنا في هذا الاتجاه قد أثمرت تقدما واضحا في كافة المجالات، الأمر الذي يجعلنا نتفاءل بتحقيق المزيد من التقدم في الفترات القادمة».



نمو كبير



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: النمو الكبير خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022 اجتهاد فريق العمل الذي أدى الى الأداء القوي والجهود المستمرة والعمل الجاد لكل فرد في عائلة Ooredoo.



وأضاف: «تحققت هذه النتائج بسبب سعينا الدؤوب لإجراء العديد من التغييرات التي تهدف الى ارضاء عملائنا من خلال تقديم خدمات مبتكرة تخدم شرائح المجتمع بتنوعها وهو سبب رئيسي لارتفاع قاعدة عملائنا وثقتهم الكبيرة بنا، حيث قدمت Ooredoo مؤخرا حلول Fiber+ وهي تقنية ثورية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت مناسبة للمنازل الذكية والمؤسسات الرقمية ضمن حرصنا الدائم على توفير كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التحول الرقمي».



وتابع البابطين، بالقول: «نفتخر بحصول Ooredoo الكويت على أول ترخيص لخدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لنكون أيضا أول شركة تحصل على مثل هذا الترخيص بالكويت ولدينا مركز بيانات يحظى بأعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات لتوفير خدمة الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وهو المركز الذي يوفر الانترنت الثابت والمضمون دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع من أي مكان بالعالم بكل أمان وسرية».



وحول اهتمام الشركة وتميزها بقطاع الشركات، قال: «قمنا بإطلاق خدمة Ooredoo Cloud Connect بالتعاون مع هواوي وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية التي ستمكن العملاء من الاستفادة من التقنيات الرائدة لتخدم كافة القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والرعاية الصحية ومراكز التسوق والحلول الذكية للقطاع العقاري وقطاع الضيافة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».



وتابع: «ضمن قيادتنا في Ooredoo لمسار التحول الرقمي للعملاء وسعينا لتحقيق التطوير المستمر بهدف إثراء تجربة العميل عبر منتجات وخدمات رقمية تنسجم مع أنماط الحياة الجديدة قامت Ooredoo بإطلاق الحفل الأكبر لأجهزة iPhone14 ضمن حفل يعتبر الأكبر في الكويت بفعاليات ترفيهية مختلفة لاقت حضورا جماهيريا كثيفا».



واختتم البابطين، بالقول: «على صعيد خدمات التكنولوجيا المالية ومع التطور المتزايد واستمرار الحاجة إلى الخدمات المالية اقليميا وعالميا، نهتم في Ooredoo الكويت بالاطلاع على العديد من الفرص في مجال الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية».



الجزائر.. 52.2 مليون دينار إجمالي الدخل



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 13.0 مليون عميل في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 12.7 مليون عميل لنفس الفترة من عام 2021.

وتأثرت الأعمال في الجزائر سلبا بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري، حيث تراجع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات إلى 139.2 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 140.9 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021.

ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 4%، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ليصل الى 52.5 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 50.3 مليونا لنفس الفترة من عام 2021.



تونس.. 7.2 ملايين عميل



انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 9%على أساس سنوي، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 94.1 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 100.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 2%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 41.8 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وسجلت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس 7.2 ملايين عميل في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر.



المالديف.. 375 ألف عميل



سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 28.2 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 25.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% ليصل إلى 15.3 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 13.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021. وتقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 375 ألف عميل.



«Ooredoo - الكويت».. 176.6 مليون دينار الإيرادات



سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 176.6 مليون دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 155.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% لتصل إلى 53.1 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بـ 46.3 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية.

وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.7 مليون عميل في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 19% مقارنة لنفس الفترة من عام 2021.





فلسطين.. 4% نمو الإيرادات إلى 26.7 مليون دينار



ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 26.7 مليون دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 25.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

وسجلت الشركة ارتفاعا جوهريا في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% ليصل إلى 10.0 ملايين دينار في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 9.3 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية.

ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 3% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.