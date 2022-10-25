عقود الربع الأول الأعلى بـ 512 مليون دينار تشكل 63% من الإجمالي

370.3 مليون دينار العقود الخدمية.. تليها «الإنشائية» بـ 167.7 مليوناً

شريف حمدي



شهدت قيمة العقود والمناقصات التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة ببورصة الكويت تراجعا بنسبة 15% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 812 مليون دينار مقابل 951 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2021.



ويأتي التراجع في القيمة مبررا في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث يلوح في الأفق بوادر ركود تضخمي مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية أدت إلى اتخاذ قرارات برفع الفوائد البنكية على مستوى العالم.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» ان فترة الربع الأول شهدت طرح مناقصات بقيمة 512 مليون دينار تشكل 63% من إجمالي القيمة، مقارنة بـ 168 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 20.5%، و132 مليون دينار في الربع الثالث تشكل 16.5% من الإجمالي، كما اظهرت الاحصائية ما يلي:



٭ 17 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها فازت بالعقود البالغ عددها 44 عقدا، وذلك مقارنة بـ 16 شركة فازت بـ 50 عقدا في الفترة المماثلة من العام الماضي.



٭ جاءت شركة «خليج للتأمين» بالصدارة من حيث الشركات الفائزة بأكبر قيمة للعقود خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، إذ فازت الشركة بعقد مع وزارة الصحة لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين للمتقاعدين بقيمة 355 مليون دينار يمثل نحو 43.7% من إجمالي القيمة.



٭ في المرتبة الثانية جاءت «السفن» بفوزها بـ 17 عقدا بقيمة 212 مليون دينار يشكل 26.1% من الإجمالي.



٭ فيما جاءت المجموعة المشتركة بالترتيب الثالث من خلال فوزها بـ 11 عقدا بقيمة 127.6 مليون دينار بنسبة 15.7% من القيمة.



٭ حلت وزارة الصحة بصدارة قائمة الجهات الأكثر طرحا للمشاريع بقيمة 366 مليون دينار تشكل 45% من الإجمالي، وذلك من خلال 4 عقود طبية ولوجستية وخدمية للمتقاعدين.



٭ تلتها وزارة الكهرباء والماء بطرح 8 مناقصات بقيمة 111.8 مليون دينار تشكل 13.7% من الإجمالي.



٭ جاءت شركة نفط الكويت في الترتيب الثالث بطرح 9 عقود بقيمة 88.7 مليون دينار تشكل 10.9%.



٭ فازت 3 شركات كويتية هي «المشتركة» و«انوفست» و«المتحدة» بـ 4 عقود من خارج الكويت بقيمة 29.9 مليون دينار تشكل 3.7% من إجمالي القيمة.



٭ وأظهرت الإحصائية ان المشاريع الخدمية جاءت بالصدارة، وذلك بعقود قيمتها 370.3 مليون دينار تشكل 45.6% من القيمة، بسبب عقد تقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين الذي كان من نصيب شركة الخليج للتأمين.



٭ حلت المناقصات الإنشائية في المرتبة الثانية بـ 167.7 مليون دينار تشكل 20.6% من إجمالي القيمة.



٭ ثالثا، جاءت المناقصات الكهربائية بقيمة 129.6 مليون دينار تمثل 15.9% من القيمة.



٭ رابعا، حلت المناقصات النفطية، إذ بلغت قيمة 13 عقدا نحو 90.7 مليون دينار تشكل 11.2% من الإجمالي.



٭ جاءت المناقصات اللوجستية في المرتبة الخامسة بقيمة 49.3 مليون دينار تشكل 6.1% من القيمة.



٭ حلت المناقصات الصحية في المرتبة السادسة بقيمة 4.4 ملايين دينار تشكل 0.6% من القيمة الإجمالية.