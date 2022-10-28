هادي العنزي



أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أن الظفر بلقب كأس ولي العهد هو الفوز الكبير، مشيدا بجهود جميع لاعبي الفريق، وحرصهم على تجاوز المصاعب التي واجهت الفريق قبل بداية مباراة برقان التي تمثلت في غياب عدد غير قليل من اللاعبين.



وفي تعليق له عقب فوز «السماوي» على برقان 8-1 في ربع نهائي البطولة، قال: «قدمنا مباراة كبيرة، وتمكنا من التسجيل على مدار شوطي المباراة، رغم الطريقة الدفاعية التي لعب بها الفريق المقابل، وأشركنا عددا من اللاعبين الاحتياط في الشوط الثاني وكانوا على قدر المسؤولية، وساهموا بمواصلة الأفضلية، وزيادة الغلة التهديفية، وأقدر عاليا جهودهم جميعا».



وأشار «الجنرال» إلى أن التغييرات التي شهدها خط الدفاع جاءت بسبب غياب 4 مدافعين لأسباب مختلفة، وهم: أليكس ليما، ومساعد ندا، وعلي نادر، وفهد المجمد، مضيفا: «أجبرنا على وضع لاعبي خط الوسط سانغ بيير، ومحمد الهويدي كقلبي دفاع، وقد أجادوا وقاموا بواجباتهم على أكمل وجه»، لافتا الى أن على لاعبي السالمية التحضير الجيد ذهنيا وبدنيا للمواجهة المقبلة، بغض النظر عن هوية المنافس فالبطولة لم تنته بعد، والمنافسة على الكأس في أوجها.