هادي العنزي



تغلب الساحل على نظيره التضامن 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد ثامر بنادي السالمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ولي العهد لكرة القدم، وليضرب «أبناء أبو حليفة» موعدا مع السالمية في الدور نصف النهائي.



بداية سريعة ونشطة شهدها الشوط الأول، وسعى كلا الفريقين للمبادرة بالتسجيل، وبمرور الدقائق العشرة الأولى، بدا التضامن أكثر فاعلية وخطورة على مرمى الساحل، سدد سالم الهولي على مرمى لكن الحارس حمد الخالدي كان حاضرا في المكان المناسب (6)، وأضاع فرصة سهلة للتسجيل، لكنها لم يحسن التصويب برأسه (20)، وبدا جليا أن «العنيد» يفتقد النهاية الجيدة لهجماته.



وعلى الطرف الآخر، لم يكن الساحل متراجعا بشكل كلي، بل اتخذ نهجا متوازنا دفاعا وهجوما، وجاء التهديد الأول بواسطة راشد العجمي بتسديدة من بعيد (31)، وفي ثاني محاولاته تمكن العجمي من زيارة شباك حارس التضامن سعود الجناعي بعد تسديدة ماكرة سكنت الزاوية اليمنى (35)، ليتمكن من قيادة فريقه إلى الخروج متقدما 1- 0 وأضاف فيصل عجب الهدف الثاني للساحل من ركلة جزاء (85).



دخل فريق المدرب الوطني جمال القبندي مندفعا نحو مرمى الساحل بغية معادلة النتيجة، لكنه اصطدم بتماسك دفاعي واضح لفريق المدرب محمد دهيليس، وقد أجرى كلا المدربين العديد من التبديلات، لتذهب الدقائق بين دفاع وهجوم، دونما تسجيل هدف ثان للساحل أو التعديل للتضامن.



أدار اللقاء الدولي علي محمود وأنذر محسن العجمي من الساحل، ورولي من التضامن.