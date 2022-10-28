انطلقت أمس الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة كبيرة من رماة وراميات الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر منافساتها حتى 5 نوفمبر المقبل.



واستهلت البطولة بإقامة التدريب الرسمي لمنافسات رماية سكيت وتراب للسيدات والرجال إضافة إلى التدريبات الاعتيادية لبعض الرمايات الأخرى، علاوة على بداية التصفيات لمنافسات الناشئين في رماية المسدس والبندقية والتي تحتضنها ميادين فرع نادي الرماية الكويتي بمنطقة الجهراء.



وأعرب رئيس نادي الرماية الكويتي الرياضي دعيج العتيبي بمناسبة انطلاق البطولة التي تعتبر تدشينا للموسم الرياضي المحلي للنادي (2022-2023) عن تشرف أسرة الرماية الكويتية وكل منتسبي النادي بتنظيم هذه البطولة الكبيرة التي تمثل دعما سنويا كريما من سمو ولي العهد لأبنائه من الرماة الكويتيين والخليجيين، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت جميع الترتيبات والتجهيزات لبدء منافسات هذه البطولة الغالية والتي تشمل جميع مسابقات الرماية الأولمبية في رمايات المسدس والبندقية والأطباق الطائرة والقوس والسهم، منوها بدعم الجهات الحكومية للبطولة وجهود أعضاء اللجنة المنظمة والحكام وجميع العاملين والفنيين.