يعقوب العوضي



تنطلق اليوم مواجهات بطولة كأس السوبر لكرة اليد، حيث تقام مواجهتان، تجمع الأولى بين كاظمة والسالمية في الـ 5:30 مساء على صالة سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وفي الـ 7:30 وعلى الصالة نفسها يلتقي الكويت مع الفحيحيل.



وسيلعب غدا في المباراة النهائية في الـ 7:30 الفائزان من المباراتين، فيما يلتقي الخاسران على المركز الثالث والرابع في الـ 5:30.



من جهة اخرى، انطلقت منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية مساء أول من أمس بإقامة 3 مباريات، حيث فاز الجهراء على التضامن 22-21 وحصد أول نقطتين في مشواره بالبطولة، كما فاز النصر على منتخب الناشئين 28 -27 (لا تحتسب نقاط المباراة مع المنتخب الوطني)، بينما أعلن خيطان نفسه منافسا بقوة بفوزه على الشباب 37-26.



وتقام مباريات الجولة الثانية الخميس المقبل، حيث سيلعب النصر مع الشباب وخيطان مع الجهراء ومنتخب الناشئين مع التضامن.

وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد أعمال الصيانة بمركز الشهيد حيث قام باستبدال الأرضية ومقاعد البدلاء وغرف اللاعبين بأدوات جديدة تساهم في توفير البيئة المناسبة لاستضافة المباريات بصورة لائقة ونالت أرضية الصالة الجديدة استحسان الأجهزة الفنية والفرق التي دشنت مبارياتها مساء أول من أمس.



إلى ذلك، تحدث مدرب يد الشباب يوسف أشكناني عن الظروف التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية وخاصة الإصابات المؤثرة وعدم وصول المحترف الكاميروني جيمي بسبب عدم استكمال الإجراءات الرسمية ما أثر على أداء الفريق في المباراة الافتتاحية.



وأكد مشرف النصر سلطان الخميس أن المباراة أمام المنتخب كانت جيدة وأن الإدارة قد أعدت العدة للعودة إلى الأضواء وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز.