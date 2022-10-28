يحيى حميدان



اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي برقان محمد العزب أن الهزيمة القاسية التي تكبدها أمام السالمية 1-8 في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد أول من أمس لا يمكن تبريرها مهما كانت الأعذار ولا تعفينا من المسؤولية.



وأضاف العزب خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «بدأنا اللقاء بشكل غير متوقع، وطلبنا من اللاعبين البدء بتركيز عال، ولكن بالرغم من ذلك استقبلنا هدفين في أول 6 دقائق، وحاولنا تعديل الصورة في فترة الاستراحة بين الشوطين واستقبلنا هدفا كذلك في أول دقيقة من الشوط الثاني.



وذكر أن اللاعبين لا يتحملون المسؤولية وقد تحاملوا على أنفسهم في ظل هذه الظروف جراء تراكمات سابقة فهم لا يمتلكون عقودا ولا تفرغات حتى الآن، وهذا الأمر تسبب في اعتذار 3 لاعبين عن عدم المشاركة، مؤكدا ان اللاعبين عليهم ضغوط كبير وأنا أتحمل ما حصل حتى وإن كانت هناك أخطاء فردية، وأتمنى من مجلس إدارة النادي حل المشاكل العالقة حتى نعود بصورة أفضل في مسابقة دوري زين للدرجة الأولى بعد الإقصاء من كأس سمو ولي العهد.



وعن استبداله للمحترفين البرازيليين المدافع ويسلي سانتوس والمهاجم تايلون نيكولاس في أول نصف ساعة من اللقاء، أجاب العزب ان اللاعبين لم ينفذا التعليمات المطلوبة منهما في منع الكرات العالية والمتابعة للكرات الساقطة خلف الدفاع، مشيرا إلى انه تسلم الإدارة الفنية للفريق في 3 مباريات فقط وفي فترة زمنية لم تتجاوز 21 يوما ولا يمكن تغيير كل شيء في هذه الفترة القصيرة، موجها رسالة لجميع المحترفين الأجانب في برقان بأن «المحترف الذي يخدم أفكاري ويطبق التعليمات الفنية سيستمر معنا في الانتقالات الشتوية».