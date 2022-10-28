يحيى حميدان



خرج مهاجم القادسية أحمد الرياحي من المستشفى الأميري في الساعات الأولى من فجر أمس بعد خضوعه للفحوص اللازمة التي أثبتت سلامته بعدما تعرض لضربة كوع قوية من مدافع كاظمة مبارك سعيد، أفقدته الذاكرة خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من امس وفاز فيها «الأصفر» 2-0 على «البرتقالي» ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد، وبالرغم من ذلك أكمل الرياحي اللقاء وسجل الهدف الثاني لفريقه.

وقام مبارك سعيد بزيارة الرياحي في المستشفى، حيث وقف إلى جانبه وقدم له الاعتذار عن التصرف الذي قام به، مؤكدا أنه سيتقبل أي عقوبة إضافية تصدر بحقه بخلاف حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة من الحكم الدولي أحمد العلي.

من جهته، امتدح مدرب القادسية، الصربي بوريس بونياك، أداء لاعبيه خلال المباراة وشخصيتهم الكبيرة التي ظهروا بها، مؤكدا أن «الأصفر» سيطر على فترات كبيرة من اللقاء، وأكثر ما يستحق الإشادة هو الروح القتالية العالية من اللاعبين حتى صافرة النهاية.

بدوره، قال مدرب كاظمة، الصربي زيلكو ماركوف، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «رغبة القادسية في الفوز كانت أكبر في المباراة، وكانت حدة لاعبيه أعلى في التمريرات والتسديدات والكرات الهوائية والكرات الثابتة، وجميع هذه العوامل ساهمت في فوزهم وخسارتنا».



وأضاف ماركوف أن هذه الهزيمة تعد الأولى بالنسبة لنا في هذا الموسم في جميع المسابقات وعلينا تقبلها والتفكير في التحديات المقبلة.