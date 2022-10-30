دارين العلي



اختتمت فرقة «هانترتونز» الأميركية برنامجها ضمن مهرجان اكتشف أميركا في موسمه الثامن بحفل قدمته الفرقة الخميس على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.



ووصف القائم بالأعمال الأميركي جيم هولتسنايدر في تصريح لـ«الأنباء» اسبوع اكتشف أميركا لهذا العام بالمميز والناجح خصوصا بعد 3 اعوام من التوقف بسبب جائحة كورونا لافتا الى ان الفعاليات المختلفة سواء الثقافية او الاجتماعية كانت تهدف لتعميق اواصر التواصل والتلاقي بين الشعبين.



وقال ان العروض التي قدمتها فرقة «هانترتونز» مميزة والهمت الجمهور على مختلف المسارح.



بدورها قالت رئيس قسم العلاقات الاجنبية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب هند القطان ان هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الكويت ودول العالم بالتعاون مع سفارات الدول بهدف تعريف الجماهير بالثقافات والفنون في الدول الاخرى.



ولفتت الى ان استضافة الفرقة الأميركية تمت بالتعاون مع السفارة لتعريف جماهير مسرح عبد الحسين عبد الرضا على نوع الموسيقى الأميركية لافتة الى انه خلال الشهر المقبل سيكون الجمهور على موعد مع فرقتين احداهما إسبانية والاخرى إيطالية بالاضافة الى عدد من البرامج مع سفارات الدول العربية والأجنبية في البلاد.



بدوره دعا مدير الفرقة دان وايت الحضور ليكون جزءا من الموسيقى التي تعزف على المسرح معتبرا ان الجمهور هو العضو الأساسي في اي فرقة فيمكنه ان يعبر عن مشاركته ومشاعره اتجاه الموسيقى التي تعزف.



وقال للجمهور ان الموسيقى هي لغة اجتماعية يتحاور فيها الجميع ويمكن عبرها التحدث والفهم دون جهود مرحبا بحضور جمهور مسرح عبدالحسين عبد الرضا آملا ان تنال العروض الموسيقية والاغاني التي تعزفها فرقته إعجاب الجميع.