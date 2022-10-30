عبدالهادي العجمي



بعد تسع سنوات من وقف كل من النقل والندب والإعارة لكل الجهات الحكومية، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن ديوان الخدمة المدنية سيلغي القرار رقم (10) لسنة 2013، والذي يقضي بوقف نقل وندب الموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.



وكشفت مصدر حكومي مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان أوامر شفهية صدرت بالموافقة على النقل والندب والإعارة في جميع جهات الدولة الحكومية لحين صدور قرار رسمي معتمد من مجلس الوزراء.



وحول تطبيق القرار شفهيا ومتى سيتم السماح لموظفي الدولة بالنقل والندب، قال المصدر: بداية الأسبوع المقبل او الذي يليه على أبعد تقدير.