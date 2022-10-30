في إطار التعاون المشترك في المجالين التعليمي والأكاديمي بين كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وأكاديمية الدفاع البريطانية، قام وفد من الكلية بالزيارة الأكاديمية السنوية للضباط المتفوقين منتسبي الدورة 26 إلى المملكة المتحدة الصديقة والتي تضمنت زيارة أكاديمية الدفاع البريطانية كلية شريفنهام ACSC، بالإضافة الى زيارة وزارة الدفاع البريطانية وبعض مراكز القيادات وصنع القرار كالقيادة المشتركة الدائمة PJHQ.



وتأتي الزيارة ضمن حرص الكلية على جودة التعليم المتميز، والتي تهدف إلى تطوير المعرفة وتبادل الخبرات في العلوم العسكرية وفن القيادة والإدارة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي العسكري للضباط القادة منتسبي الجيش والمؤسسات العسكرية الأخرى.