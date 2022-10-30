الإقبال الكبير على المشاركة في الفعاليات المتنوعة يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

أسامة دياب



أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر نجاح فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا» في نسخته الثامنة، موضحا أن الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على المشاركة في الفعاليات المتنوعة والمختلفة للمهرجان يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأشار هولتسنايدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»، على هامش ختام فعاليات المهرجان بجولة بالدراجات النارية على جسر جابر أمس بالتعاون مع «هارلي ديفيدسون» الكويت، إلى أن المهرجان يهدف إلى التقريب بين الناس وتقوية العلاقات الشعبية والتي تعتبر الأهم في مختلف مناحي العلاقات الثنائية.



وذكر أن نجاح النسخة الثامنة المنقطع النظير أكبر حافز على الاستمرار، موضحا أن المهرجان اختتم فعالياته امس السبت وسنبدأ الإعداد للنسخة التاسعة للعام المقبل اعتبارا من اليوم.