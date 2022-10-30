محمد راتب



أكد رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف الكندري أن وزارة الشؤون لا تدخر جهدا في سبيل الوصول بالتعاونيات إلى النجاح الذي ينشده الجميع، والوقوف على جميع السلبيات التي تواجهها والعمل على علاجها مع الجهات المختصة، وتذليل المعوقات والروتين الحكومي بما يتماشى مع سياسة التطوير ومحاربة الفساد، مبينا أن هناك مسؤولين جادين في الإصلاح ومواصلة النجاح في معظم التعاونيات مع الحرص على تجسيد سيادة القانون، والنزاهة والشفافية والنجاح.



جاء ذلك على هامش استقبال وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي في مكتبها أمس رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف الكندري ، حيث تم خلال اللقاء استعراض متطلبات المنطقة والمساهمين من حيث الخدمات والأنشطة وسبل تعزيزها وتطويرها.