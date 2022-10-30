كاثرين جيري: التعاون في المسؤولية الاجتماعية والأمن الغذائي من أبرز الأهداف



دارين العلي



جمع الشيف ناصر جابر الذي يتواجد حاليا في البلاد بدعوة من السفارة الأميركية ضمن برنامج مهرجان اكتشف أميركا في موسمه الثامن عددا من صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب المطاعم والشيف الكويتيين على مائدة قدم خلالها مزيجا من الأطعمة الأميركية بنكهة عربية في مطعم «اوف ذا منيو» في مجمع 360.



وقالت الملحق الثقافي في السفارة كاثرين جيري إن التجمع يهدف الى التواصل مع أصحاب المطاعم والمتخصصين في هذا المجال لتبادل الخبرات والمعلومات حول التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يهدف له مهرجان اكتشف أميركا.



ولفتت الى أن الحديث تناول التعاون فيما يخص المسؤولية الاجتماعية والأمن الغذائي ودور كل منا في هذه المجالات.



وأوضحت أن هذه التجمعات من شأنها تقوية العلاقات بين الشعبين والتعاون في عدد من المجالات سواء الإنسانية أو الاقتصادية ويحث فرص الاستثمار، خصوصا لدى الشباب الكويتي الذين يعتبرون قادة المستقبل.



وقد قدم الشيف خلال الجلسة عددا من الأطباق المميزة من الفطائر والسلطات والمقبلات والأطباق الرئيسية التي حازت إعجاب جميع المدعوين.