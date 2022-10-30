ثامر السليم



قامت اللجنة الثلاثية المشتركة وبمشاركة مفتشي «القوى العاملة»، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية (مباحث الإقامة)، وممثلي وزارة الصحة بضبط وافد زائر من جنسية عربية يمارس مهنة الطب اليدوي للأنسجة والمفاصل والطب التكاملي دون ترخيص.



هذا، وأعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء د.مبارك الجافور انه تم ضبط الوافد وستتم إحالة الموضوع إلى النيابة وجهاز المسؤولية الطبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيدا بجهود اللجنة الثلاثية وسرعة تجاوبها مع الواقعة.



من جانبه، أوضح رئيس فريق اللجنة المشتركة من الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري أن هذا جاء بعد ورود بلاغ بهذا الخصوص، والذي استجابت له اللجنة الثلاثية وقامت بدورها بعمل كمين وقامت بضبط الوافد، والذي تبين أنه لا يحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة مما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، مناشدا الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الخاص.