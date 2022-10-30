1.86مليار دينار إنشاءات وصيانة و439 مليوناً لشراء معدات





علي إبراهيم



شهد صافي الإنفاق الرأسمالي المقدر في مشروع موازنة العام المالي الحالي (2022/2023) تراجعا بنحو 12% بما قيمته 322 مليون دينار، بعدما بلغت قيمة التراجعات في الإنفاق على هذا الجانب نحو 414.15 مليون دينار في 20 جهة ووزارة وإدارة حكومية مقابل زيادة بلغت قيمتها 92.13 مليون دينار في 11 جهة حكومية.



وتوجه النفقات الرأسمالية بشكل عام إلى جانبين الأول منهما انشائي يتمثل في إنشاء المشاريع والصيانة الجذرية، والآخر غير انشائي ويتمثل في شراء الآلات والمعدات، واستحوذت وزارة الأشغال على أعلى قيمة للانفاق الانشائي بـ 773.5 مليون دينار، بينما استحوذت وزارة الدفاع على أعلى معدلات انفاق رأسمالي على الآلات والمعدات بما قيمته 260.77 مليون دينار.



وتراجع الإنفاق على الاسكان ومرافق المجتمع بنسبة 5% كما تراجع على التعليم بنسبة 6% وعلى الصحة بنسبة 10% وعلى الدفاع بنسبة 43%، بينما سجل الانفاق الانشائي المختص بانشاء المشاريع والصيانة الجذرية نحو 1.86 مليار دينار، فيما سجل شراء الآلات والمعدات 439 مليون دينار، وتفصيليا:



سجل حجم الانفاق الرأسمالي عن العام 2022/2023 ما قيمته 2.299 مليار دينار بتراجع 322 مليون دينار قياسا إلى نحو 2.62 مليار دينار خلال 2021/2022، وسجلت وزارة الدفاع أكبر حجم تراجع في الانفاق الرأسمالي بما قيمته 263.88 مليونا تشكل ما نسبته 82% من إجمالي حجم التراجع في النفقات الرأسمالية.



واستحوذت 4 جهات حكومية على 67% من حجم الانفاق الرأسمالي بواقع 1.54 مليار دينار يأتي على رأسها وزارة الأشغال العامة بـ 775.63 مليون دينار تشكل 34% من إجمالي الانفاق، ثم وزارة الكهرباء والماء بـ 508 ملايين دينار تشكل 22% من إجمالي الانفاق، ووزارة الدفاع بـ 282.77 مليون دينار تشكل 125% من إجمالي الانفاق، ووزارة الصحة بـ230.95 مليون دينار تشكل 10% من إجمالي الانفاق.



أما أكثر الجهات التي زاد فيها حجم الانفاق الرأسمالي، فجاءت وزارة المالية - الادارة العامة على رأس القائمة إذ ارتفعت بنسبة 963% بما قيمته 60.96 مليون دينار ليبلغ 67.29 مليون خلال العام المالي الحالي مقارنة مع 6.3 ملايين خلال 2021/2022.



وزاد في جهاز المراقبين الماليين بنسبة 514% بما قيمته 709 آلاف إلى 847 ألف دينار مقارنة مع 138 ألفا خلال العام المالي السابق، أما في مجلس الوزراء - الأمانة العامة - فزاد بنسبة 198% بما قيمته 19.39 مليون دينار إلى 29.2 مليون دينار قياسا إلى 9.8 ملايين دينار خلال العام الماضي، وفي إدارة الفتوى والتشريع ارتفع بنسبة 137% بما قيمته 127 ألف دينار إلى 220 ألف دينار مقارنة مع 93 ألف دينار خلال العام المالي السابق.



وعلى مستوى الوظائف شهدت 3 مجموعات فقط من أصل 10 مجموعات وظيفية زيادة في حجم النفقات الرأسمالية وهما الخدمات العمومية والنظام العام وشؤون السلامة العامة وحماية البيئة، بينما شهدت بقية الوظائف تراجعا في حجم الانفاق.



وتفصيليا شهد الانفاق على الشؤون الاقتصادية تراجعا بنسبة 5% بما قيمته 63.53 مليون دينار لتصبح اعتماداتها 1.11 مليار دينار في 2022/2023 مقارنة مع 1.174 مليار دينار خلال العام المالي السابق، بينما تراجع الانفاق على وظيفة الدفاع بـ 435 بما قيمته 283 مليون دينار لتصبح 374.47 مليون دينار مقارنة مع 657.5 مليون دينار في 2021/2022.



وتراجع الانفاق على الصحة بنسبة 10% بما قيمته 29.56 مليون دينار ليصبح 264.63 مليون دينار مقارنة مع 294.19 مليون دينار في 2021/2022، كما تراجع الانفاق على الدين والثقافة والترفيه بنسبة 30% بما قيمته 22.82 مليون دينار لتصبح 54.43 مليون دينار مقارنة مع 77.26 خلال العام المالي الماضي، وتراجع الانفاق الرأسمالي على التعليم بنسبة 65% بما قيمته 1.56 مليون دينار ليصبح 23.866 مليون دينار مقارنة مع 25.42 مليون دينار خلال 2021/2022.



وانخفض الانفاق الرأسمالي على الاسكان ومرافق المجتمع بواقع 5% بما قيمته 2.2 مليون دينار ليصبح 44.9 مليون دينار مقارنة مع 47.11 مليون دينار عن العام الماضي، كما تراجع الانفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 15% بما قيمته 685.7 مليون دينار لتصبح 3.76 ملايين دينار مقارنة مع 4.45 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2021/2022.



وارتفع الإنفاق الرأسمالي حسب الوظائف على الخدمات العمومية والعامة بنسبة 31% بما قيمته 46.09 لتصبح 193.67 مليون دينار مقارنة مع 147.58 مليون دينار في العام الماضي، وزاد الانفاق على النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 2% بما قيمته 2.6 مليون دينار لتصبح 137.3 مليون دينار مقارنة مع 134.69 مليون دينار عن العام الماضي، كما زاد الانفاق على حماية البيئة بنسبة 555 بما قيمته 32.72 مليون دينار ليصبح 91.79 مليون دينار مقارنة مع 59.06 مليون دينار عن 2021/2022.



ولجهة تصنيف الانفاق الرأسمالي كإنفاق إنشائي، أو انفاق على الآلات والمعدات، فقد تضمن الانشائي اعتمادات بقيمة 1.86 مليار دينار شكل 81% من إجمالي الانفاق الرأسمالي، فيما تتضمن غير الانشائية نحو 439 مليون دينار تشكل 19% من إجمالي الانفاق الراسمالي.



ويتضمن الجانب الانشائي نحو 1.257 مليار دينار للمشاريع بما نسبته 67% من حجم الانفاق الرأسمالي الانشائي الإجمالي، و67.4 مليون دينار للاستملاكات العامة بما نسبته 4% من الانفاق الانشائي، و536 مليون دينار للصيانة بما نبته 29% من الانفاق.





أعلى 4 جهات شراء للمعدات



260.77 مليون دينار وزارة الدفاع



77.95 مليون دينار وزارة الصحة



26.35 مليون دينار أمانة مجلس الوزراء



20.5 مليون دينار وزارة الداخلية





أعلى 3 جهات إنفاقاً على الإنشاءات



773.5 مليون دينار وزارة الأشغال العامة



495 مليون دينار وزارة الكهرباء والماء



153 مليون دينار وزارة الصحة