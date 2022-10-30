أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركته في «القمة العربية لريادة الأعمال»، التي تنطلق فعالياته في المملكة الأردنية اليوم، والممتدة حتى 1 نوفمبر، مستضيفة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين، والسياسيين والاقتصاديين، وخبراء من عدة جهات حكومية وخاصة من جميع أنحاء العالم، للبحث في فرص الأعمال الإقليمية والدولية للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة.



وباعتباره واحدا من أهم المؤسسات التي تعمل على تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ستتم استضافة KIB في القمة العربية ليشارك بخبرته الواسعة في هذا المجال، ممثلا في عبدالله العوضي، كمتحدث ضمن حلقة نقاش حول كيفية تعزيز فرص الشراكات الدولية للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الوصول إليها من خلال سياسات واستراتيجيات شاملة، ومطلوبة لدفع فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار.



وفي تعليقه، شدد العوضي على أهمية إشراك المؤسسات المالية والمصرفية في مثل هذه الفعاليات، التي تعزز الوعي بالشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، نظرا للدور الرئيسي والحيوي لتلك المؤسسات في دعم مسيرة المشاريع وتنميتها، مشيرا إلى قدرة البنوك على المساهمة في التغلب على سلسلة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق أهدافها ووضعها في مكانة تضمن لها المزيد من التقدم في القطاع الخاص، وتكون محركا فعالا لعجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.



وأضاف أن المؤسسات المالية الرائدة أيضا تلعب دورا مهما في مساعدة الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وزيادة وتحسين قدرتها على التوسع.