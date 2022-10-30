49 مليون دينار كلفة كلية لمشروع محطة العبدلية للطاقة الشمسية لتوفير 280 ميغاواط

23.5 مليون دينار القيمة التقديرية لتنفيذ 4 مشاريع لتركيب الخلايا الكهروضوئية

أحمد مغربي



كشف تقرير حكومي، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، عن ان الكويت متخلفة كثيرا في استخدام الطاقة المتجددة، وذلك عن النسبة المستهدفة المعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بأن تكون نسبة 1% من عام 2015 وصولا الى نسبة 15% في عام 2030، إذ تمثل الطاقة المتجددة نسبة 0.3% من إجمالي القدرة الفعلية المركبة من المحطات لإنتاج الطاقة في البلاد نهاية 2020.



ورغم إشادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالكويت في سنة 2010 بأنها كانت من بين أولى الدول التي صادقت على إنشاء المنظمة كرسالة تقدمها للعالم ببدء انتقالها الى عصر استخدام الطاقة المتجددة، إلا ان الخطوات التنفيذية لتحقيق ذلك كانت بطيئة.



وذكر التقرير ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لا بد ان تعالج ملاحظات المشاريع كي تحقق الدولة هدفها المتمثل في زيادة نسبة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يضمن رفاهية مستدامة وإسهام الكويت عالميا في تجنب ازدياد الغازات الدفينة بنسبة 7.4% حتى عام 2035، كما أعلنت عنه مؤخرا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.



ورصد التقرير مشاريع الطاقة المتجددة في الكويت كالتالي:



1 - إنجاز مشروع (محطة الشقايا - المرحلة الثانية والثالثة) لتوفير ما لا يقل عن 3000 ميغاواط بعدما نُقلت مسؤولية تنفيذه الى الوزارة مؤخرا.



2 - إنجاز مشروع (محطة العبدلية للطاقة الشمسية) لتوفير 280 ميغاواط.



علما ان بدايات هذا المشروع تعود لسنة 2010 وكان يفترض إنجازه بتقنية الدورة المدمجة لإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020)، إلا انه ألغي بتاريخ 8 أبريل 2018 لانتفاء الجدوى الاقتصادية بعدما توقف استخدام تلك التقنية عالميا، وقد رغبت الوزارة في إعادة طرحه وفق تقنية الطاقة المتجددة مستهدفة تشغيله بالربع الأول من سنة 2020، إلا ان هذا الأمر لم يتم، وقد أدرج حديثا في ميزانية السنة المالية 2022/2023 بتكلفة كلية قدرها 49 مليون دينار.



3 - إنجاز المشاريع الآتية التي أدرجت في ميزانية الوزارة منذ عدة سنوات مالية



٭ مشروع (تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية) المدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2017/2018.



٭ مشروع (تركيب الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات والمباني ومحطات القوى الكهربائية الشمالية) المدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2018/2019.



٭ مشروع (تركيب الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الجنوبية) المدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2018/2019.



٭ مشروع (تركيب الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات في المشاغل الرئيسية وإدارة خدمات الطوارئ بمنطقة صبحان) المدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2018/2019.



والقيمة التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع الـ 4 تبلغ 23.5 مليون دينار، وقد تضمنت ميزانية الوزارة إدراج اعتماد مالي بمبلغ 100 ألف دينار لمشروع واحد فقط وهو (تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية)، مع التنويه الى انه يتعذر على الوزارة أصلا الجزم بموعد لتشغيل أي منها لذات العوامل التي سبق بيانها.



وتعتبر الكويت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي من أهدافها تشجيع الدول الأعضاء على إدخال الطاقة المتجددة كأولوية قومية في اقتصاداتها لتحفيز النمو المستدام والحد من تركز انبعاثات الغازات الدفينة بالغلاف الجوي للحفاظ على البيئة وعدم الضغط على مواردها الطبيعية، وقد وافقت الكويت على النظام الأساسي للوكالة بتاريخ 19 يونيو 2009 في مدينة بون الألمانية، وصادق عليه مجلس الأمة كقانون بتاريخ 1 مايو 2013.



ولحكومة الكويت 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع حكومات العالم في مجال الطاقة المتجددة.





تأخر ترتيب الكويت عربياً وعالمياً في مجال إنتاج الطاقة المتجددة



تتذيل دولة الكويت قائمة الدول العربية والعالمية في التحول إلى مجال الطاقة المتجددة رغم توقيعها لـ 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية مع دول استطاعت أن تحجز لنفسها مراتب متقدمة عالميا، وعلى رأسها المملكة المغربية الشقيقة التي تصنف من ضمن أكبر 15 دولة عالمية في هذا المجال.



الأمر الذي يقضي تفعيل تلك المذكرات والاتفاقيات، كما يمكّن دولة الكويت من اكتساب المعرفة العالمية والعملية في هذا المجال للوفاء بتعهداتها المقطوعة أمام المجتمع الدولي ورفع تصنيفها إلى المرتبة التي تليق بها.





تطور القدرة المركبة لمحطات القوى الكهربائية في الكويت



ذكرت البيانات أن المجموع الكلي لتطور القدرة المركبة لمحطات القوى الكهربائية في الكويت خلال الفترة من 1991 حتى 2020 قد بلغ 20223 ميغاواط تتوزع بنهاية 2020 كالتالي: محطة الشويخ 252 ميغاواط، ومحطة الشعيبة الشمالية 875.5 ميغاواط، ومحطة الشعيبة الجنوبية 720 ميغاواط ومحطة الدوحة الترفيهية 1122 ميغاواط، ومحطة الدوحة الغربية 2541 ميغاواط، ومحطة الزور الجنوبية 6055.8 ميغاواط، ومحطة الصبية بطاقة 7046.7 ميغاواط ومحطة الزور الشمالية 1540 ميغاواط.أما محطة الشقايا للطاقة المتجددة فتبلغ 70 ميغاواط فقط.