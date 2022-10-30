محمود عيسى



نشرت شركة «Custom Market Insights» تقريرا بحثيا بعنوان «حجم سوق المركبات الكهربائية العالمي والاتجاهات والرؤى المستقبلية»، حيث قدرت حجم الطلب على السيارات الكهربائية العالمية وحصتها في 2021 بنحو 170 مليار دولار، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم إلى 205.4 مليارات دولار في عام 2022.



بينما ترتفع التوقعات لنمو هذا السوق ليصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 23% خلال فترة التوقعات بين عامي 2022 و2030، حيث يحلل التقرير محركات وقيود سوق السيارات الكهربائية وتأثيرها على الطلب طوال فترة العرض.



وتساعد تقنية الانبعاثات المنخفضة المستخدمة في السيارات الكهربائية في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومعالجة المشكلات البيئية الأخرى، ومن أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تختار العديد من الاقتصادات النامية بدائل مستدامة.



وقد ارتفع الطلب على السيارات الكهربائية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن التلوث الناتج عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، والتي أثرت بشكل إيجابي على سوق السيارات الكهربائية.



وقد تضمن التقرير المحدث لعام 2022 النظرة العامة للسوق والتحليل المتعمق للصناعة بما في ذلك تحليل تأثير تفشي جائحة كورونا، بالاضافة لتحليل إقليمي محدث وبيان أفضل اللاعبين في السوق واستراتيجيات أعمالهم وحجم المبيعات وتحليل الإيرادات.



ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بسبب العديد من البرامج الحكومية التي تتضمن تخفيضات ضريبية ومنحا وغيرها من الامتيازات غير المالية.

وقد شهدت المبيعات ارتفاعا كبيرا في العقود الأخيرة في دول كالولايات المتحدة والصين والعديد من الدول الأوروبية، ما ساعد هذه الصناعة على التوسع.



مع ذلك، فإن العديد من العقبات الرئيسية التي تعيق توسع سوق السيارات الكهربائية تشمل الافتقار إلى البنية التحتية للشحن وتوحيد المعايير العالمية للبنية التحتية الخاصة به، والتباين في تقييم الحمل، الافتقار إلى التوحيد القياسي، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الدول كالصين وأوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا وغيرها، لديها معايير متنوعة لشحن السيارات الكهربائية.