شيخة البحر: المبادرة تعزز مسار استدامة «الوطني» بمجالات التنوع والشمول

المؤسسات تحتاج إلى منح النساء فرصة للمشاركة بإيجابية في صنع القرارات الحاسمة

فرصة للنساء ليبرهن على قدراتهن للمساهمة بفاعلية بازدهار مؤسساتهن ومجتمعاتهن

المبادرة تتضمن اتفاق الشركات الإقليمية والتعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية



دشن بنك الكويت الوطني رسميا مبادرته العالمية لتعزيز القيادات النسائية «NBK RISE»، الأولى من نوعها والمصممة خصيصا لدعم وتعزيز القيادات النسائية لتولي أعلى المناصب القيادية.



وتم تدشين برنامج NBK RISE رسميا في حفل كبير حضره رؤساء تنفيذيون وممثلون عن شركات وبنوك ضمت مجموعة الشايع، والبنك التجاري الكويتي، وبنك برقان، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة الاتصالات الكويتية STC كشركاء في الاتفاق الذي يرعاه البنك بين الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة للتعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.



كما ضم الحدث ممثلين عن المعاهد التدريبية المشاركة في مبادرة NBK RISE، ومن ضمنهم جامعات ie وINSEAD، وFranklin Covey، بالإضافة إلى 20 مشاركة في البرنامج.



وخلال الحفل ألقت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر كلمة أكدت خلالها على أن هذا الحدث المهم والفاصل هو نقطة انطلاقة حقيقية وبداية جديدة للنساء في كافة أنحاء العالم في سبيل سعيهن للوصول إلى أعلى المناصب القيادية.



وقالت البحر: «ينسجم برنامج NBK RISE مع أهداف الاستدامة التي يحرص بنك الكويت الوطني على اتباعها، خاصة فيما يتعلق بالتنوع والشمول».



وأوضحت أن المطالبة بزيادة تمثيل القيادات النسائية يعتبر من أبرز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات العالمية، حرصا منها على تزويد مجالس الإدارات بالأفكار والرؤى الثاقبة ومنح النساء فرصا للمشاركة في صنع القرارات الحاسمة للمؤسسات وهو ما يساهم في تهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثيرا إيجابيا في المجتمع على المدى الطويل.



وأشارت البحر إلى أن البرنامج يشارك فيه نخبة مميزة من النساء الموهوبات من مختلف المؤسسات، حيث ستتاح لهن الفرصة للوصول إلى إمكاناتهن وأن يبرهن على قدراتهن والمساهمة بفاعلية في ازدهار مؤسساتهن ومجتمعاتهن.



وطالبت البحر المشاركات بضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة المميزة التي توفرها مبادرة NBK RISE العالمية.



واختتمت فعاليات الحفل بمراسم توقيع التعهد، حيث قام ممثلون من مجموعة بنك الكويت الوطني ومجموعة الشايع والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان وشركة إيكويت للبتروكيماويات وشركة الاتصالات الكويتية STC بالتوقيع بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.



وأعقب ذلك جولة إرشادية لاختتام معرض NBK RISE للقيادات النسائية، وهو معرض تفاعلي مبتكر يهدف للمساعدة على إدارة المواهب والمتطلبات اللازم توافرها في القيادات الناجحة.



والجدير بالذكر أن مبادرة «NBK RISE» تولى تأسيسها وقيادتها شيخة البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في حين يشرف على إعدادها وتطويرها نجلاء الصقر، رئيسة إدارة المواهب والتطوير بالموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع عاليا أبوالفتح رئيسة الاتصالات المؤسسية في شركة الوطني للاستثمار.



وينقسم البرنامج إلى وحدات تدريبية مختلفة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية وكيفية التواصل والتعامل مع الآخرين، مع التركيز على تجهيز وإعداد المشاركات لتولي مناصب قيادية مميزة.

ومن أبرز الجوانب الأخرى التي تتميز بها هذه المبادرة، قيام برنامج NBK RISE بقيادة وتنظيم تعهد بين الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.



ويفخر بنك الكويت الوطني بريادته في اتباع مبادئ المساواة في مكان العمل عبر كافة مواقعه الدولية، حيث تمثل المرأة 49% من القوى العاملة بالمجموعة.

وتعد مبادرة NBK RISE بمنزلة شهادة تؤكد المكانة الريادية لمجموعة بنك الكويت الوطني في تنمية وتطوير الدور المؤسسي في المجتمع.