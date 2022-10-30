يواصل البنك الأهلي المتحد دعمه لحملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، في مبادرة هادفة لنشر الثقافة المالية، وتعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك، والتوعية بحقوق العملاء الخاصة بعمليات التمويل الشخصي سواء، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، إضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع المهمة التي تزيد من تعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتساعد على توعية عملاء البنوك على أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي يمكن أن تحيط بهم، بجانب ضرورة زيادة نشر الوعي والتثقيف المالي في المجتمع، من خلال فهم العملاء لحقوقهم ووجباتهم تجاه القطاع المصرفي والمالي بشكل عام.



وفي هذا السياق، أفادت جهاد الحميضي، عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المتحد: ما زلنا نواصل دورنا الفاعل في دعم حملة لنكن على دراية التوعوية بهدف نشر وتعميق الثقافة المالية، والمصرفية على أوسع نطاق في المجتمع.



وأضافت: نحن لا نعتمد على الخدمات المصرفية المتميزة والسياسة المالية التي نتبعها فحسب، بل نستند أيضا الى خدمة مجتمعنا وتسخير خبرتنا في القطاع المصرفي من أجل تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق يتبني البنك الأهلي المتحد من خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية مجموعة من المبادرات الهادفة، وعلى رأسها نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المالي والمصرفي بين جميع شرائح المجتمع.