صرحت شركة نور للاستثمار المالي «نور» بأن الشركة قد تم تعيينها مؤخرا من قبل شركة الفنادق الكويتية عامة مدرجة في بورصة الكويت كمستشار استثمار لدراسة عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من أحد مساهمي شركة الفنادق إلى مساهمين آخرين يمثلون نسبة 35.4%.

وتعمل شركة الفنادق في مجال الضيافة والتجهيزات الغذائية عن ادارة فنادق الغير من خلال علامتها التجارية الخاصة باسم (سفير) والمنتشرة محليا داخل الكويت وكذلك دوليا في بعض دول الوطن العربي.

ويأتي هذا التعيين حسب اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بما يخص متطلبات تعيين الشركة محل العرض «الفنادق» مستشار استثمار مرخص له من قبل هيئة أسواق المال.

وقد قامت «نور» بتقديم استشارات مهنية وإجراء تقدير للسعر العادل للسهم مقارنة بالسعر المقدم في العرض.



وفي هذا الصدد، صرح د.فهد الخالد رئيس مجلس الإدارة بأن التقييم العادل الذي توصلت اليه شركة نور قد تم باتخاذ انسب طرق التقييم وفق الأطر والمعايير المعتمدة في تقييم الشركات والأسهم.



من جانبه، صرح طلال الشهاب رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية بأن الشركة قد اختارت شركة نور للاستثمار المالي لما لها من خبرة عريقة ومهنية في مجال الاستشارات المالية والاستثمارية وقد قامت نور بإنجاز المهمة بشكل ناجح وبذات الوقت المطلوب، وعلى صعيد مواز، جار العمل حاليا على استكمال الإجراءات الأخرى من قبل باقي الأطراف المعنية حسب متطلبات الجهات الرقابية ذات الصلة وحسب الجدول الزمني لعملية الاستحواذ الوارد بمستند الاستحواذ الإلزامي.