

أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أصبح نقطة التقاء عالمية موثوقة تجمع مسؤولين دوليين بالمستثمرين المطورين.



وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح اثناء دعوته لعدد من رجال الاعمال الكويتيين المشاركين في المؤتمر بنسخته السادسة، حيث استمع منهم لملاحظاتهم الإيـجـابـيـة والـمـميزات للاستثمار في المملكة وما رأوه من نجاح لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال مشاركتهم فيه والفائدة الكبيرة من المؤتمر بالالتقاء مع المستثمرين ورجال الاعمال وقادة الشركات العالمية ما يفتح المجال أمامهم لفرص كثيرة وتسهيل ذلك من خلال مثل هذه اللقاءات.



وأشار الشيخ علي الخالد الى ان سفارتنا لدى المملكة تعمل على تقديم كافة التسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين في السعودية والتنسيق لذلك مع الجهات الحكومية في المملكة.



ولفت الى ان المشاركة الكويتية من القطاعين العام والخاص تؤكد الاهتمام الكبير بهذا المحفل العالمي في المنطقة والذي شهد حضورا عالميا كبيرا جدا يتعدى 6 آلاف مشارك و500 متحدث بينهم رؤساء حكومات ومنظمات دولية ورؤساء شركات عالمية، ما يؤكد الثقة التي حظي بها المؤتمر منذ انطلاقته ويشكل اثباتا على نجاحه فيما يطرحه والنتائج التي يخرج بها.



وأشار الى ان المؤتمر حظي باهتمام كبير من وسائل اعلام عالمية مرموقة حضرت الى العاصمة السعودية الرياض لكي تواكب هذا الحدث المهم وتنقل الصورة الكاملة له والاتفاقيات المهمة التي عقدت خلاله والمواضيع التي طرحها المتحدثون خلال قمم وجلسات المؤتمر.