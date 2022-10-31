



أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب الفلبين وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات. وتقدمت الوزارة، في بيان لها امس، بخالص تعازي ومواساة الكويت لحكومة وشعب الفلبين وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للتفجيرين اللذين استهدفا مقر وزارة التعليم العالي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وأديا إلى مقتل وجرح العشرات.



وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن تعازي ومواساة الكويت لحكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة جراء حادث انفجار صهريج في شرق العاصمة بغداد وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وتقدمت الوزارة في بيان لها بخالص تعازي ومواساة الكويت لحكومة وشعب العراق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية كوريا الصديقة جراء حادث التدافع الذي وقع في العاصمة سيئول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وتقدمت الوزارة في بيان لها بخالص تعازي ومواساة الكويت لحكومة وشعب كوريا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.