استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بمكتبه في مقر الوزارة صباح امس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد. تم خلال اللقاء استعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وقد أشاد وزير الدفاع بالجهود المميزة والدور الكبير الذي يقوم به منتسبو قوة الإطفاء العام، وحجم التعاون والتنسيق المشترك بينهم وبين إخوانهم من منتسبي الجيش الكويتي والذي يسهم بدوره في تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية لمواجهة أي ظروف طارئة تستلزم ضرورة توحيد الجهود والعمل الجماعي الموحد بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية.