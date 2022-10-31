أسامة دياب



أعرب السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج عن شكره العميق لوسائل الإعلام الكويتية لما قدمته له من دعم على مدى العامين الماضيين، مضيفا: «لولا هذا الدعم، الذي تخلله في بعض الأحيان نوع من المناقشات والمشاحنات التي تحصل بين الإخوة، لما كنت تمكنت من النجاح في مهمتي، في تعزيز علاقات الصداقة بين بلادي والكويت، وفي تقديم أفضل المساعدة لأبناء الجالية الهندية».



وقال في حفل وداع أقامه الإعلاميون بمناسبة انتهاء مهام عمله، بحضور عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيدالله زبيدوف، وعميد السلك الديبلوماسي الآسيوي سفير أوزبكستان د.بهرمجان أعلايوف، وعميد السلك الديبلوملسي الأفريقي سفير توغو محمد سعد أورو، وعميد السلك الديبلوماسي الأميركي سفير المكسيك ميغيل آنخيل إيسيدرو، لقد تم بناء علاقة ممتازة مع أعضاء السلك الديبلوماسي، ومع الجسم الإعلامي الكويتي، الذي بفضله تمكنت من إنجاز كل ما عملت من أجله، متعهدا بمتابعة أخبار الكويت من خلال هؤلاء الصحافيين.

وذكر أنه في أصعب الأوقات التي مررنا بها خلال جائحة كورونا، تم تعزيز علاقتنا مع الكويت بشكل أكبر وأعمق، فكانت الهند صيدلية العالم بسبب إرسالها الجرعات المضادة للفيروس إلى دول العالم، فيما الكويت، التي لطالما اعتقدت أنها بلد نفطي غني، إلا أنني لم أتخيل أبدا بأنها بلد غني أيضا بالأوكسجين الطبي، وأصبحت الكويت أكبر دولة تزود الهند بالأوكسجين من خلال جسر جوي وبحري.

وعن أهم ما سيشتاق إليه في الكويت، قال: «سأشتاق إلى أمور عدة، نظرا للأشياء الرائعة التي يمكن أن تجدها في الكويت، ولا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر، بدءا من الديوانيات»، لافتا إلى أنه «في حال تمت دعوتك إلى العشاء، والتي هي دعوات شبه يومية، فسوف تأكل أكثر من اللازم، إذ إنك ستجد على طاولة واحدة، أصناف طعام كثيرة من كل أنحاء العالم».

وختم: ما سأفتقده أيضا هو ترابط العائلات الذي رأيته هنا بين الكويت والهند، لأنك ستجد لدى معظم العائلات في الكويت، مهما كان مستوى هذه العائلة، تواصلا مع الهند ذلك منذ عقود طويلة، الأمر الذي لا تجده في أماكن عدة حول العالم، وهذا الأمر ما يعزز العلاقات».