"الأعلى للقضاء" يعقد الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة المستشار محمد بن ناجي الأسبوع المقبل

"الديوان" يستعد لفتح باب التسجيل للمرحلة الـ 81 للتوظيف

"الديوان" يصدر تعميم رقم ( 16 ) لسنة 2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة

تعيينات القياديين تشمل وكيل " التربية " قريباً

"التواصل الحكومي": عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سهل خلال 10 أشهر وصل إلى 137،550 خدمة

مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن التعديلات على قانون صرف مكافأة الصفوف الأمامية تتطلب العرض على مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة يحال إلى المجلس تعديلا على القانون.

وردا على سؤال حول ضوابط الإجازات، أفادت المصادر بأن ضوابط وشروط صرف الإجازات تتم بالتعديل على مرسوم قانون الخدمة المدنية بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

هذا، وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن مجلس الخدمة المدنية سينظر في أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن.

وأوضحت أنه في حال اعتماد نظام الدوام المرن فإن من أهم الضوابط التي سيتميز بها هي تطبيق ساعات العمل المنصوص عليها في لوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وهي سبع ساعات ونصف الساعة يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا مع الالتزام بنظام الحضور والانصراف.

وذكرت أن أهم أهداف الدوام المرن تحقيق انسيابية العمل وتخفيف معاناة الازدحام المروري بصفة عامة وفي الجهات الحكومية ذات الكثافات العالية في أعداد الموظفين بصفة خاصة.

وعلمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يواصل استعدادات استكمال إجراءات فتح باب التسجيل للمرحلة الـ 81 للراغبين في التسجيل للتوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة.



هذا وتم انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة, تعيينات القياديين تشمل وكيل " التربية " قريباً.







"الأعلى للقضاء" يعقد الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة المستشار محمد بن ناجي الأسبوع المقبل

علمت " الأنباء" أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي سيرأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء بعد إعادة تشكيله الأسبوع المقبل .

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، إن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء دورية وقد تتم أسبوعيا أو شهريا حسب الموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرار.

مرة واحدة في السنة .. وقضاء سنتين في الوظيفة ذاتها وخلو الملف من العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها



تعديل شروط وضوابط استحقاق صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

اجتمع مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لمناقشة قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وقرر مجلس الخدمة المدنية تعديل قراره رقم 3 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة. وذكر البيان ان القرار يقضي بتعديل المادة رقم

2 وذلك على النحو الآتي:

1- يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويا على ألا يتكرر تقديم الطلب بالسنة نفسها.

2- أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

3- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

اعتمد مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان تخفيف ضوابط بيع الإجازات وتضمنت :

1-يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويا على أن لا يتكرر تقديم الطلب بالسنة ذاتها.

2-أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

3-أن لا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

الدوام المرن: سبع ساعات ونصف يومياً و5 أيام أسبوعياً



" الخدمة المدنية " ينظر في أكثر من بديل جاهز لتخفيف معاناة موظفي الجهات ذات الكثافة العالية



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن أن مجلس الخدمة المدنية سينظر في أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن.



و أوضحت أنه في حالة اعتماد نظام الدوام المرن فإن من أهم الضوابط التي سيتميز بها هي تطبيق ساعات العمل المنصوص عليها في لوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وهي سبع ساعات ونصف الساعة يومياً لمدة 5 أيام أسبوعيا مع الالتزام بنظام الحضور والانصراف.



وأكدت أن أهم أهداف الدوام المرن تحقيق انسيابية العمل وتخفيف معاناة الازدحام المروري ، بصفة عامة وفي الجهات الحكومية ذات الكثافات العالية في أعداد الموظفين بصفة خاصة.

"الديوان" يصدر ‬⁩ تعميم رقم (16) ‏لسنة 2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف ‏القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار ‏وقف النقل والندب والإعارة



أصدر ديوان الخدمة المدنية ‬⁩ تعميم رقم ( 16 ) لسنة 2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة .





"الديوان" يواصل استعدادات فتح باب التسجيل للمرحلة الـ 81 للتوظيف الحكومي



علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية يواصل استعدادات استكمال إجراءات فتح باب التسجيل للمرحلة الـ 81 للراغبين في التسجيل للتوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة.



"التواصل الحكومي": عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سهل خلال 10 أشهر وصل إلى 137،550 خدمة



أعلن مركز التواصل الحكومي أن عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين عبر تطبيق (سهل) خلال العام الحالي وصل الى 137،550 خدمة وذلك خلال الفترة من 1-1-2022 حتى 15 الجاري.