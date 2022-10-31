أسامة دياب



وصل صباح أمس إلى البلاد وفد رسمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية تمهيدا لانعقاد اللجنة القنصلية المشتركة للبلدين ومناقشة القضايا والموضوعات المختلفة المتعلقة بالأمور القنصلية والقضايا التي تهم رعايا البلدين.



وتنعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الثنائية ضمن إطار السياسة الخارجية الإيرانية المرتكزة على تنمية العلاقات مع الجوار مع التأكيد على وضع الرعايا الإيرانيين خارج البلاد وهم نحو 30 ألف شخص، وسيستمر عمل اللجنة يومين بعد توقف دام 8 سنوات، ومن المقرر أن يتم مناقشة وطرح شؤون ومشاكل الجالية الإيرانية مع المسؤولين الكويتيين.