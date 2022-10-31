لقي 60 شخصا على الأقل حتفهم وسقط المئات في نهر عندما انهار جسر للمشاة في ولاية جوجارات الواقعة في غرب الهند، بحسب مسؤولين.



وقالت قناة «زي نيوز» التلفزيونية المحلية إن الجسر الواقع فوق نهر ماتشو في بلدة موربي كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار.



وأظهر مقطع بثته القناة عشرات الأشخاص متعلقين بكوابل بقايا الجسر المنهار بينما سارعت فرق الطوارئ لإنقاذهم. وصعد بعضهم محاولين الوصول إلى ضفتي النهر بينما سبح آخرون إلى بر الأمان.



وقال عضو البرلمان موهان كونداريا «تأكدت وفاة 60 شخصا». وذكر مسؤولون آخرون أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا.



وقال هارش سانغهافي الوزير في الولاية إن ما يزيد على 150 شخصا كانوا على الجسر الضيق، وهو مزار سياحي يجتذب العديد من الزوار.



وشيد الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر. وأغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأعيد فتحه للجمهور.



وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الموجود في جوجارات مسقط رأسه في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، إنه أصدر تعليماته لرئيس وزراء الولاية بتعبئة فرق العمل على وجه السرعة لعملية الإنقاذ.



وشكلت حكومة الولاية فريقا خاصا من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق في الواقعة.



وتعد موربي واحدة من أكبر مناطق تصنيع السيراميك في العالم وتمثل أكثر من 80% من إنتاج السيراميك في الهند.