أعلنت مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت المجموعة أرباحا بلغت 9.4 ملايين دينار، مقارنة بأرباح بلغت 5.8 ملايين دينار عن نفس الفترة في 2021، بمعدل زيادة بلغت نسبتها 62%.



وأوضحت المجموعة، في بيان صحافي، أن ارتفاع الأرباح أثر بالإيجاب على ربحية السهم، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 11.633 فلسا خلال أول 9 أشهر من 2022، مقارنة بربحية سهم بلغت 7.156 فلوس لنفس الفترة من 2021.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل إن المجموعة استطاعت المحافظة على نمو أرباحها خلال الأشهر التسعة السابقة من السنة الحالية بالرغم من الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وانخفاض أسعار العملات الأوربية مقابل الدولار، وكذلك انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية على أسعار الطاقة، وخاصة في الدول الأوروبية.



وأضاف زينل انه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسات المضطربة حول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على تنوع استثماراتها ومصادر دخلها أثبتت قدرة مجموعة أرزان المالية على مواجهة تلك التحديات، وبصفة خاصة تشغيل الأعمال في الأوضاع غير المستقرة محليا وعالميا.