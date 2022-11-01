أعلنت د.هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسسة لشـركــة ايـكـوسيـسـتــم للاستشارات الإدارية، عن رعاية وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي للمؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والـذكــاء الاصـطـناعــي والتكنولوجيـا وريــادة الأعمال، والذي سينــطلق من الكويت بالفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، بتنظيم من شركة «إيكوسيستم للاستشارات» عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي بمشاركة عالمية واسعة تفوق 321 خبيرا.



وأوضحت المباركي في تصريح صحافي أن المؤتمر في نسخة عام 2022 سيشهد مشاركة نخبة من الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية والمنظمات الاقتصادية والمحلية والاقليمية والعالمية وقطاعات حكومية وخاصة وممارسين وراسمي السياسات العليا واستشاريين وأصحاب القرار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.



وقالت إن حفل الافتتاح للمؤتمر سيكون بمشاركة 36 من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والقياديين المحليين والخليجيين، حيث سيبدأ الحفل بكلمة لراعية المؤتمر وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وكلمة لمدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، والرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا انس ميرزا.



وستكون هناك كلمة لرئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة من دولة الامارات الشيخ م.سالم بن سلطان القاسمي، وأخرى لعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ د.ثاني



آل ثاني، وكلمة لرائدة العمل المجتمعي من المملكة العربية السعودية الأميرة دعاء بنت محمد.



وفي ختام تصريحها، شددت المباركي على أن أهمية المؤتمر تكمن في تسارع الدول العالمية والنامية نحو التنويع الاقتصادي عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي من خلال خلق فرص عمل جديدة وخلق قطاعات تكنولوجية جديدة، ما أدى إلى تسريع الاستثمار في وضع الإستراتيجيات الداعمة لمنظومة ريادة الاعمال والابتكار والذكاء الاصطـنـاعـي، إضـافـــة إلى ارتباطه بالمؤشرات التنافسية العالمية مثل مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.