اختتم بنك برقان مؤخرا رعايته ومشاركته في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، الذي انعقد بالشراكة مع الجهة المنظمة شركة نوف اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية، والعديد من الشركات والمؤسسات المساهمة في خطوات تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية للكويت.



وتخللت فعاليات المنتدى الذي كان تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة النهضة الشاملة للتنمية» جولة شاملة للوزير الناهض، تفقد فيها كافة أقسام المنتدى وأجنحة الجهات المشاركة، والتي أكد خلالها على أن معالم التنمية في الكويت، بدءا من هذا الحدث المهم، ستتخذ مسارا أكثر تطورا عبر توظيف أحدث الحلول والموارد التكنولوجية في كافة مراحله، وخصوصا خطة تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي سيكون محور النهضة الشاملة على جميع مستويات التنمية في الدولة.

وأضاف أن الكويت بعد هذه الخطوة ستتجه بشكل أكثر تسارعا نحو تحقيق رؤية قيادة الكويت السامية 2035 «كويت جديدة».



وقد تسلم محمد الميل، رئيس الخدمات المصرفية للشركات- مساعد مدير عام في بنك برقان، درع التكريم من إدارة المنتدى عن دعم بنك برقان، كما علق بدوره حول مشاركة البنك في الملتقى قائلا: إلى جانب رعايتنا لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع (EGOV9)، نفتخر في بنك برقان بمشاركتنا في فعالياته وندواته الحوارية، وتبادل الأفكار والمقترحات التي تنطلق من قاعدة اطلاعنا الواسع على احتياجات السوق ومتغيراته، خاصة أننا على تواصل دائم مع عملائنا من شريحة الشركات.



مضيفا: إن التطوير التكنولوجي يقع في صلب استراتيجيتنا ونحن حريصون على دعم جميع الجهود الحكومية والاقتصادية والتنموية لتعزيز التطور والابتكار في هذا المجال على الصعيد الوطني.



ويسعى بنك برقان إلى تمكين خطوات التنمية والتطوير في الكويت، خصوصا في مجالات التطوير التكنولوجي ورقمنة الخدمات على مستوى الدولة، وذلك من خلال طرحه لمبادراته ومشاريعه المتخصصة التي يقدم من خلالها للعملاء أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات والمنتجات الرقمية، وذلك انطلاقا من استراتيجيته للتطوير التكنولوجي.



..ويعلن فائزي سحوبات «قطر 2022 لكأس العالم»



أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين بفرصة العمر للحضور والمشاركة في الحدث الاستثنائي كأس العالم 2022 بقطر ضمن حملته «قطر 2022 لكأس العالم» لحاملي بطاقات بنك برقان VISA الائتمانية التي أطلقها مطلع أغسطس الماضي، وذلك من خلال 3 سحوبات نصف شهرية وسحب نهائي (ميجا) على باقات كأس العالم في قطر، ووزعت الجوائز كالتالي:



باقة كأس العالم مباراة ما قبل النهائي، كانت من نصيب: هنادي عيد.



جائزتا «باقة كأس العالم المباراة الافتتاحية» ذهبت لكل من: فينايان رامان بيلاي، وارسين الباسي.



جوائز «باقة كأس العالم مباراة تصفية المجموعات»، من نصيب كل من: عباس حسيني نهاروالا، مليحة عبدالله العيار، سامر علم الدين، براتاب كومار ميكالا.



وقد حرص برقان من خلال هذه الحملة على مكافأة عملائه بفرص استثنائية للحصول على تجربة لا تنسى ضمن فعاليات كأس العالم، كما يواصل البنك خطته لإضافته قيمة أكبر إلى أسلوب حياة عملائه عبر مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت، من خلال برنامجه الشامل للحملات الترويجية وباقات الخدمات المتكاملة.