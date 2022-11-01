تستعد "أوبو" لطرح الجيل الثاني من الراوتر الثابت "CPE T2"

أكدت المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصالات في شركة "أوبو" في منطقة الخليج العربي، لوسي عزيز أن "أوبو" تحتل المركز الرابع في دولة الكويت، بحصة سوقية 8% من إجمالي السوق .

وأشارت إلى أن "أوبو" دخلت سوق الكويت في عام 2019 واستطاعت أن تحقق نجاح مُلفت، لافتة إلى أن "أوبو" تقدم خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث، وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم.

وقالت لوسي في تصريح للصحافيين على هامش زيارتها للكويت، إنه تماشياً مع رؤية الكويت، فقد حرصت "أوبو" على توفير الراوتر الثابتCPE T1a من خلال مختلف شركات الاتصالات في دولة الكويت، حيث يوفر هذا الجهاز تجربة استخدام تُعد الأفضل من نوعها في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، ومع نجاح الإصدار الأول بشكل منقطع النظير في السوق الكويتي تستعد "أوبو" لطرح الجيل الثاني من الراوتر الثابت "CPE T2" الذي سوف يرتقي بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة كلياً.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية النمو العالمية التي تنتهجها "أوبو" في منطقة الخليج، مؤكدة أن الكويت تُعَد مركزًا مهمًا للأعمال والابتكار التقني، مع بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية منفتحة، مما يوفر للعلامة بيئة خصبة للتوسع والتطوير.

وأشارت إلى أن "أوبو" تخطط لمواصلة تقديم مختلف منتجاتها بما يتناسب مع أذواق عملائنا في المنطقة ويُلبي توقعات العملاء في المنطقة والسوق الكويتي تحديداً. وأوضحت لوسي عزيز أن سوق الاتصالات الكويتي شهد نموًا قويًا في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال فترة التوقعات حتى عام 2025.

وبينت أن النمو في الصناعة بشكل أساسي إلى زيادة عدد سكان المناطق الحضرية مع تزايد اعتماد الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد. وأضافت أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع الاتصالات نموًا قويًا خلال فترة التوقعات مع تزايد اعتماد إنترنت الأشياء (IoT) في القطاع.

وأوضحت أن الكويت كانت من بين أوائل المتبنين لشبكة الجيل الخامس 5G، وقد كان اعتماد تقنية الجيل الخامس عاملاً أساسيًا في تحقيق رؤية الدولة لعام 2035، وكذلك تخصيص الموارد البشرية والمالية لإنشاء نظام إيكولوجي أوسع وأعمق لتكنولوجيا المعلومات، فعلى سبيل المثال، وفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITRA)، فإن 99.4% من السكان لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، وتغطي شبكة 5G حوالي 97% من السكان في الكويت.

وأشارت إلى أن "أوبو" كشفت الستار عن أول ورقة بيضاء لتكنولوجيا الجيل السادس 6Gبعد تخصيص فريق بحث لإجراء بحث أولي حول متطلبات تقنية وخدمات 6G والتقنيات الرئيسية وميزات النظام، لافتة إلى أن الأجهزة الذكية ستقدم تجارب غامرة جديدة بمساعدة 6G، حيث سيوفر اتصال الجيل التالي سرعات أعلى وزمن وصول أقل مقارنة بما تقدمه 5G في الوقت الحالي.

وقالت لوسي: من المتوقع أن يؤدي الانتشار المتزايد للهواتف الذكية إلى دفع النمو في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت، فزيادة الناتج المحلي الإجمالي ستدفع المقيمين إلى زيادة الإنفاق على الرفاهية والراحة وتعزيز القوة الشرائية.

يذكر أن شركة "أوبو" تأسست في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.