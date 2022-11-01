أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبد المحسن المشعان، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه امس، البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت صافي ربح بلغ 306.5 آلاف دينار، بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي الربح 494.8 ألف دينار، أي بانخفاض نسبته 38%.



وقال المشعان أن أداء المجموعة استمر إيجابيا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث مازالت المجموعة تكافح وتتصدي أمام التصدعات المتتالية التي حلت بالاقتصاد العالمي نتيجة التداعيات السلبية المتزايدة على إثر الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي أشعلت ارتفاع نسب التضخم في معظم الاقتصادات العالمية إلى معدلات غير مسبوقة.



وتابع، بالقول: «دفعت هذه الأحداث الاقتصاد بشكل عام إلى انتكاسات أدت إلى تعطيل استراتيجية الشركات ومنهجيتها في تعزيز مكانتها في الأسواق المالية بسبب تزايد الشكوك في قدرة الاقتصاد العالمي على التغلب على التوتر التجاري الحاصل وضيق أسواق العمل وانفلات توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على مختلف أسواق المال حول العالم».



وقد بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 30 سبتمبر 2022 مبلغا وقدره 11.9 مليون دينار، بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021 بمبلغ 11.6 مليون دينار، أي بنمو نسبته 2.6%، وبلغت الأصول الإجمالية كما في 30 سبتمبر نحو 19.4 مليون دينار، بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021 بمبلغ 17.73 مليون دينار، بارتفاع نسبته 9.8%.



وبلغت القيمة الدفترية للسهم في 30 سبتمبر 2022 مبلغ 113.5 فلس بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021، حيث بلغت 110.6 فلوس للسهم، بارتفاع 2.9 فلس للسهم الواحد، وما نسبته 2.6%، فيما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مبلغ 2.9 فلس للسهم، بالمقارنة مع فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث بلغت ربحية السهم مبلغ 4.7 فلوس للسهم أي بتراجع قدره 1.8 فلس للسهم الواحد.