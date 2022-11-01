تواصل Ooredoo الكويت تطويرها الدائم لجميع جوانب العمليات والخدمات والتعزيز الرقمي لشبكتها، والاستثمار بكل ما من شأنه تقديم مكافآت ومزايا حصرية لعملائها.



ومن هنا، أعلنت Ooredoo عن شراكة جديدة مع العلامة التجارية «طلبات»، خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لـ Ooredoo يوم الأحد الماضي، حيث تتيح هذه الشراكة الفريدة من نوعها لعملاء Ooredoo استبدال نقاط نجوم الخاصة بهم من خلال «تطبيق MyOoredoo» برصيد «talabat pay» الخاص بهم بقيم رقمية تبلغ 3 دنانير و5 دنانير و10 دنانير و15 دينارا و20 دينارا.



وعن هذه الشراكة، قال عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت: تقوم Ooredoo باستمرار بتحديث جميع قنوات ووسائل اتصالاتها وخدماتها ومنتجاتها وعروضها الترويجية، وبالطبع تحديث برامج المكافآت الخاصة بها للإشادة بولاء العملاء للعلامة التجارية والاعتراف بها خلال رحلتهم مع Ooredoo.



وأضاف: الاتفاقية الجديدة فريدة من نوعها في قطاع الاتصالات، ومع طلبات، نحن قادرون على العمل مع لاعب رئيسي في السوق الكويتي لمنح العملاء تجربة فريدة من نوعها وبرنامج مجز في قطاع الاتصالات.



من جانبه، صرح بدر الغانم، المدير التنفيذي في طلبات: هذه الشراكة الجديدة هي خدمة ذات قيمة مضافة كبيرة لمستخدمي طلبات، ونحن نسعى دائما لتقديم أفضل تجربة لعملائنا، وتعد شراكتنا مع Ooredoo، اللاعب الرئيسي في قطاع الاتصالات، إضافة جديدة ومثيرة من شأنها أن تعود بالنفع على العملاء وتضيف تجربة فريدة وإيجابية إلى رحلتهم.



وتضمن Ooredoo أن تكون احتياجات عملائها دائما على رأس استراتيجياتها، وأن التركيز على العملاء هو مفهوم مشترك ومفهوم بين جميع الموظفين داخل الشركة.



هذا، وتقوم Ooredoo بتقديم مجموعة واسعة من الهدايا غير المسبوقة، نظرا لكونها مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتكافئ عملاءها بفرصة حضور كأس العالم الذي يقام في قطر، كما تكافئ Ooredoo عملاءها من خلال منصة نجوم، وتعتبر هذه المنصة أكبر برنامج ولاء في الكويت، والتي تتميز الشركة باستخدامها كوسيلة لمكافأة قاعدة عملائها الأوفياء من خلال عروض حصرية بالتعاون مع مجموعة متنوعة من أرقى العلامات التجارية المميزة في الكويت.



وتضمن منصة نجوم من Ooredoo للعملاء فرصة كسب النقاط التي يمكن استبدالها للاستمتاع بأفضل العروض لتضيف بصمة مختلفة تثري تجربة العميل، كما يمكن لأعضاء منصة نجوم في الكويت استبدال نقاطهم للحصول على صفقات محددة مثل اشتر واحدة واحصل على الثانية مجانا، وهدايا فريدة من نوعها، وقسائم نقدية، وخصومات خاصة وترقيات الخدمة.