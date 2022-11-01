منصور الخزيم: تشغيل خط «الكويت - أبوظبي» بـ 7 رحلات أسبوعية.. يؤكد ثقة الشركات العالمية بموقع الكويت

مايكل بيرلويس: نفي بالتزامنا بتزويد السوق بخيارات بديلة للسفر مع المساعدة في إعادة تنشيط قطاع السفر والسياحة

كمال كبشة: «ناس» ستطلق منصة الحجز الإلكتروني «باب سفر» الشهر الجاري.. توفر متطلبات العملاء بأسعار تنافسية



علي إبراهيم



دشنت شركة «wizzair - أبوظبي» الناقل الوطني منخفض التكلفة بالإمارات، رحلتها الافتتاحية من مطار الكويت الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي مساء أول من أمس، إذ سيعزز المسار الجديد الاتصال داخل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خيار سفر بديل منخفض التكلفة للمسافرين بين البلدين.



واحتفلت «ناس» بتدشين أولى رحلات «wizzair» بحضور مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للطيران المدني، منصور الهاشمي، ومدير إدارة العمليات لشركة «wizzair»، إدريان كريمر، ومدير إدارة خدمات الركاب بشركة ناشيونال لخدمات الطيران مبارك الرفاعي، والعديد من المديرين المسؤولين عن التشغيل بمطار الكويت الدولي.



ويثري الخط الجديد شبكة «wizzair» أبوظبي في دول الخليج كجزء من التزامها بتعزيز الاتصال في المنطقة، إذ تعد الكويت وجهتها الرئيسية الخامسة في دول التعاون، ويتماشى ذلك مع طموحات الشركة في توفير سفر خال من المتاعب وبأسعار معقولة للسائحين والمقيمين في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة، وتعرض الشركة تذاكرها للبيع على www.wizzair.com بالإضافة إلى تطبيق الجوال التابع لشركة الطيران، بأسعار تبدأ من 99 درهما إماراتيا فقط.



وفي هذا الصدد، قال مدير عام شركة ناشيونال لخدمات الطيران منصور الخزيم إن تشغيل خط الكويت - أبوظبي من قبل شركة «wizzair أبوظبي» بـ 7 رحلات أسبوعية يؤكد ثقة شركات الطيران العالمية بموقع الكويت نتيجة استقرار الأوضاع بعد أزمة كوفيد -19، والزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين القادمين من دول الخليج، مبينا أن الشركة تستهدف زيادة عدد الرحلات في الشهور المقبلة.



بدوره، قال العضو المنتدب لشركة «wizzair أبوظبي» مايكل بيرلويس: «تؤكد شركة wizzair التزامها بدعم قطاع السفر والسياحة في الإمارات والمساهمة في ربط أبوظبي بالعديد من الوجهات السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال إضافة الكويت إلى شبكتنا، نتقدم نحو تعزيز الاتصال مع الدول المجاورة لنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر للمسافرين فرصة لاستكشاف الثقافة العربية في دول الشرق الأوسط المختلفة، ونواصل الوفاء بالتزامنا بتزويد السوق بخيارات بديلة للسفر مع المساعدة في إعادة تنشيط قطاع السفر والسياحة، ونتطلع إلى الترحيب بالركاب على متن طائراتنا الحديثة والشابة والمستدامة».



وتمتلك شركة الطيران أسطولا شابا يتكون من 4 طائرات جديدة من طراز إيرباص A321neo، تقدم أقل حرق للوقود، وتتمتع «wizzair أبوظبي» بأقل بصمة بيئية بين منافسيها في المنطقة، مما يدعم التزام الشركة طويل الأجل بالاستدامة.



من جانبه، أوضح مدير إدارة السياحة والسفر في «ناس»، كمال كبشة أن مكتب ناس بمطار الكويت الدولي مفتوح 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع لتلبية جميع متطلبات مكاتب السفر وعملاء «wizzair»، مبينا أن «ناس للسياحة والسفر» بصدد إطلاق منصة الحجز الإلكتروني (باب سفر www.BabSafar.com)، الشهر الجاري، والتي تحتوي على جميع متطلبات العملاء من حجز تذاكر الطيران والفنادق والمواصلات والتأمين بأسعار تنافسية.