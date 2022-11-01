سماح جمال



كشف الفنان عبدالله الطليحي لـ«الأنباء» عن مشاركته الجديدة في مسلسل «نون النسوة» تأليف سلام محمد، إخراج محمد كاظم وبطولة حسين المهدي، هبة الدري، شهد الياسين، أسامة المزيعل، ونخبة من النجوم.



وحول الشخصية التي يقدمها، قال: ألعب شخصية رجل أعمال يمتلك محطة فضائية، ويدير المحطة مع شريكه، ونرى من خلال الأحداث كيف تتشابك الأحداث وتتلاقى الخطوط الدرامية في إطار اجتماعي لقضايا معاصرة.



من جانب آخر، صرح الطليحي عن تقديمه الموسم السابع من برنامج «ع السيف» وأبدى سعادته بالأصداء الإيجابية التي يحققها البرنامج والتي جعلتهم يواصلون نجاحاتهم، ويبقون في حالة تحد لتقديم الأفضل للجمهور.