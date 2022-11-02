آلاء خليفة



أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.حسن الفجام، أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية قامت بتفعيل نظام إصدار الشهادات إلكترونيا، والتي يحتاجها الموظف بالهيئة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لديوان الخدمة المدنية (CSC) دون الحاجة لحضور الموظف ومراجعة الإدارات المعنية.



وأوضح الفجام أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للموظف استخراج - على سبيل المثال - شهادة تفصيل الراتب وشهادة استمرارية تحويل راتب وشهادة الحالة الوظيفية والمالية وشهادة لمن يهمه الأمر 2 وشهادة التدرج الوظيفي وشهادة بيان الحالة الوظيفية والمالية وشهادة التدرج التفصيلي للعلاوات.



وأكد الفجام أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة مستمر في تسخير التقنيات الإلكترونية المتطورة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع الموظفين.



ويأتي هذا التطبيق مواكبة لتوجه الدولة نحو العمل الإلكتروني وتبسيط إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة.