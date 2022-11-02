عبدالعزيز الفضلي



قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة ان ما يتم تداوله بشأن العودة للدراسة عن بعد أمر غير صحيح، لافتا إلى ان الوزارة تعمل على تفعيل منصتها التعليمية بشكل دوري من خلال عمل ورش للمعلمين الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام برنامج «تيمز» وتطوير قدرات المعلمين عموما على استخدام المنصة، وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك لدوام جاهزيتها تحسبا لأي طارئ كان.



وذكر الوهيدة ان الوزارة تؤكد حرصها على سلامة وصحة أبنائها الطلبة والطالبات، مع أهمية ضمان مستوى تعليمي متميز ومستمر من أجل تنفيذ الأهداف المرجوة لتحقيق جودة التعليم.



من جهة اخرى، وفيما دعا وكيل التعليم العام أسامة السلطان الإدارات المدرسية الى تدريب المعلمين الجدد على برنامج «تيمز»، أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد عن استقبال المراجعين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهرا في الدور الأول، وسيكون حجز مواعيد المقابلة عبر منصة «متى».