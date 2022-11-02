عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد تعميما بشأن بيانات العاملين في الوزارة المخاطبين بأحكام تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية من موظفي الوزارة الكويتيين ذكورا وإناثا، بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة والتسجيل على موقع الوزارة قائمة الخدمات الإلكترونية، وتحميل المستند المطلوب لمن لم يسبق لهم التحديث خلال الأشهر الـ 6 الماضية، إلى بجانب تحديث بياناتهم الأساسية على تطبيق «تأمينات ذخر» الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال خدمة تحديث البيانات الأساسية.