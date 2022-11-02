عبدالعزيز الفضلي



من منطلق حرص وزارة التربية على استكمال خطتها نحو التحول لتقديم خدماتها الإلكترونية رغبة في رفع جودة الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة التربية، قام قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بإطلاق خدمة إلكترونية عبر بوابة الخدمات الإدارية بالموقع الرسمي لوزارة التربية تتيح للموظفين قائمة من الخدمات مع تحميل المستندات المطلوبة بشأن تحديد آلية التحويل للمجلس الطبي العام وتخفيض ساعات العمل.



إلى ذلك، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد تعميما بشأن بيانات العاملين في الوزارة المخاطبين بأحكام تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية من موظفي الوزارة الكويتيين ذكورا وإناثا، بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة.