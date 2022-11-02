وجهت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية نيابة عن جميع الباحثين العلميين تهانيها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني على نيله الثقة الأميرية السامية بتوليه الحقيبة الوزارية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلهمه السداد والتوفيق لما فيه الخير لبلدنا الحبيب الكويت.

وذكرت رابطة الباحثين العلميين أنه في الوقت الذي نضع فيه ثقتنا الكاملة بالوزير فإننا نتطلع منه الى حل المشكلات التي يمر بها المعهد والعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الأوضاع في هذه المؤسسة العلمية العريقة.



وأكدت الرابطة أن المعهد تأسس من أجل خدمة الكويت وتحقيق أهدافها السامية في العديد من المجالات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وخلال السنوات الماضية كان للمعهد دور مؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وله إسهامات جليلة على مدار نصف قرن في العديد من المجالات كالنفط والطاقة والبيئة والتنمية الحضرية ومصادر المياه والزراعة، ويأتي هذا في الوقت الذي تمر فيه الدولة بمرحلة تنموية واعدة تتطلب مواجهة العديد من التحديات والصعاب التي تحتم على الجميع تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة على جميع الأصعدة.



وشددت الرابطة على أن من أشد ما يعاني منه المعهد منذ مدة تقرب العامين قضية الفراغ الإداري والذي يتمثل بخلو منصب المدير العام ومديري المراكز البحثية.



وترجوا الرابطة من الوزير اتخاذ القرار اللازم بشأن تعيين مدير عام بالأصالة مما سيكون له الأثر البين على استقرار هذه المؤسسة البحثية وتفعيل دورها، وتوفير بيئة عمل مثالية تمكن الباحثين العلميين فيها من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.



ومن ضمن القضايا العديدة والتحديات التي يعاني منها المعهد معضلة الخفض السنوي المستمر لميزانيته وما يترتب عليه من عدم القدرة على القيام بالأبحاث التطبيقية اللازمة لخدمة الدولة.



وأكدت الرابطة حرصها الكامل على مد يد التعاون مع الوزير د.العدواني، وتعزيز كل مجالات التنسيق والتشاور، واضعة كل امكاناتها وقدراتها من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، ومؤكدة ايضا نهجها الثابت والراسخ في الوقوف الى جانب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي عدم المزايدة والحرص على التعامل مع كل القيادات وفقا لأداء عملهم لا لشخوصهم.

فلابد للوزير أن يضع كل هذه التحديات نصب عينه حتى تقوم الأمور ويعود المعهد في إطاره الصحيح كذراع استشارية علمية وبحثية قادرة على خدمة الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.