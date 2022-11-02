تنظم إدارة المكتبات بجامعة الكويت البرنامج التسويقي لخدماتها تحت شعار «اكتشف مصادر المعلومات» للعام الجامعي 2023/2022 بالتعاون مع شركة فيرتس الوطنية وشركة نسيج وذلك ضمن أهداف إدارة المكتبات لخدمة الطلبة والباحثين بتوفير الخدمات الضرورية والمصادر الالكترونية المميزة لدعم المسيرة التعليمية والأكاديمية.



وذكر القائم بأعمال مدير إدارة المكتبات د. سيد علي حمزة أن البرنامج التسويقي لإدارة المكتبات يستمر من الفترة 2 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2022 حيث يتواجد بوث في كل كلية لمدة أسبوع خلال هذه الفترة وفي جميع الكليات الجامعية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وأشار إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو تعريف الطلبة والباحثين بالخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية وما هي أهم مصادر المعلومات الموجودة في موقع إدارة المكتبات وكيفية البحث فيها.



وبين د.حمزة أنه يتخلل هذا البرنامج إقامة العديد من الورش التدريبية لقواعد المعلومات والمحاضرات العملية للتدريب على كيفية الاستخدام، بالإضافة إلي تقديم نسخ مجانية لقواعد معلومات علمية مميزة يتم الدخول إليها مباشرة عن طريق الروابط الموجودة لها في موقع إدارة المكتبات.