استقبل القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد حسين بن سبت سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، في مركز «علوم البحار» بالفنطاس ضمن إطار التعاون المشترك بين الطرفين.



حضر اللقاء كل من القائم بأعمال نائب عميد كلية العلوم لمركز علوم البحار ورئيس قسم علوم البحار د.هدى محمود، ود.محمد المكيمي، وعدد من قياديي الكلية وأعضاء الهيئة الأكاديمية بمركز علوم البحار، وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون البحثي الأكاديمي والطلابي، والسعي لوضع اتفاقية تفاهم مع جهات حكومية مهتمة بالبيئة البحرية.



وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في أرجاء مركز علوم البحار والمختبرات للتعرف على مرافق المركز.



وبهذه المناسبة، أعرب د.محمد المكيمي عن سعادته بزيارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينا أن برامج قسم علوم البحار تم إنشاؤها في عام 2014، وهو مركز تابع لكلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية، ونظرا لطبيعة العمل تم إنشاء المركز في منطقة الفنطاس لقربها من الساحل وذلك لسهولة جمع العينات والعمل الميداني.



وأشار د.المكيمي إلى أن عمل مركز علوم البحار يصب في تحقيق أهداف «رؤية الكويت 2035» من حيث البيئة المستدامة والثروة البيئية والمحافظة على البيئة البحرية.



وأضاف د.المكيمي أن تخصص علوم البحار يتفرع إلى أربعة أقسام رئيسية وهي فيزياء البحار وكيمياء البحار وجيولوجيا البحار وأحياء بحرية، ويقوم طلبة القسم بدراسة التفرعات الأربعة والتداخل فيما بينها، وذلك ليتمكن الطالب عند تخرجه من برنامج البكالوريوس في علوم البحار من الإلمام بالأعمدة الرئيسة في علم البحار وأساسياته، مبينا المقررات المدرجة في صحيفة تخرج الطالب، فهناك مواد رئيسية في جامعة الكويت ثم المواد الإلزامية في كلية العلوم ثم يشرع الطالب في دراسة مقررات علوم البحار.



وأفاد د.المكيمي بأنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة للعمل الميداني والمختبرات في كلية العلوم بمختلف مواقعها، تشجيعا للطلبة لعمل الأبحاث ونشرها في المجلات العالمية المحكمة، ومشاركة الأبحاث ضمن أوجه التعاون الكثيرة في برنامج التبادل الطلابي، والتعاون لعمل مشاريع مشتركة بين طلبة مركز علوم البحار وطلبة الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأشار د.المكيمي إلى أن مركز علوم البحار عضو مشارك في المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الأول المصنع من قبل طلبة كلية العلوم «كويت سات 1»، ويتطلع المركز إلى توسيع أفق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال علوم البحار والبيئة البحرية من خلال اتفاقيات مستقبلية بين الجهات المختصة، والسعي لإنشاء فريق عمل خليجي يغطي البيئة البحرية في الخليج العربي ابتداء من الشمال ووصولا إلى الجنوب وذلك بهدف دراسة البيئة البحرية والمتغيرات والمؤثرات على الكائنات البحرية فيها، ودعم التعاون البحثي والدراسات الأكاديمية الشاملة ككيان واحد.



وفي نهاية الجولة عبر سعادة السفير د.النيادي عن شكره وتقديره لجهود المركز واعتبر المركز مفخرة لجامعة الكويت ودولة الكويت أيضا.



واقترح مجموعة من الجهات للبدء في تفعيل مذكرات التفاهم معها مثل أكاديمية الشارقة البحرية وجامعة خليفة.



من جهته، أعرب د.محمد بن سبت، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، عن شكره لسعادة السفير على هذه الزيارة، وأبدى استعداد الكلية لتعاونات علمية وأكاديمية أخرى مستقبلية مشتركة بين البلدين من شأنها أن تعزز البحث العلمي المشترك بين البلدين.